Moldova'da seçim sonuçları kesinleşti: Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi açık arayla önde

Moldova’da dün yapılan erken genel seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre Batı yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu destekleyen Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi açık ara önde tamamladı.

Seçmen oylarının yüzde 100’ü sayıldıktan sonra Moldova Merkez Seçim Komisyonu’nun sitesinde yayınlanan seçim sonuçlarına göre Batı yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu destekleyen Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi açık ara önde tamamladı. Bununla birlikte sonuçlar, iki hafta içinde Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanıncaya kadar ‘ön sonuç’ olarak kabul ediliyor.

Bugün yayınlanan kesin sonuçlara göre PAS, oyların yüzde 52.8'ini topladı. Yüzde 27.17'den fazla seçmenin oy verdiği Komünistler ve Sosyalistler Bloku ikinci, yüzde 5.74 oy alan Şor Partisi ise üçüncü oldu.

Diğer partiler ise parlamentoya girmek için gerekli yüzde 5’lik barajı geçemedi. Seçimde toplam 20 parti, iki blok ve bir bağımsız aday yer aldı.

Dün yerel saatle 07.00'da başlayan ve 21.00'da sona eren oylamaya toplam 1 milyon 467 bin 205 kişi katıldı, böylelikle seçim katılım oranı yüzde 48.41 oldu. Yurtdışında kurulan 150 seçim sandığında 212 binden fazla, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde kurulan 41 sandıkta ise 18 binden fazla seçmen oy kullandı.

Ön hesaplamalara göre parlamentoya giremeyen partilerdeki oyların yeniden dağılımından sonra PAS, 101 sandalyeli parlamentoda 63 sandalye kazanacak, böylelikle tek başına hükümeti kurma ve her türlü kararı alma yetkisine sahip olacak.

Moldova'nın eski cumhurbaşkanları Vladimir Voronin ve Igor Dodon'un oluşturduğu Komünistler ve Sosyalistler Bloku 32, Şor partisi de 6 sandalye kazanacak. Nihai seçim sonuçlarının beş gün içinde açıklanması ve 25 Temmuz’a kadar Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması bekleniyor.