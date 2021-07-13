Macron'un kısıtlama açıklamasının ardından randevu sistemi çöktü: 1 milyondan fazla kişi akın etti

Delta varyantı nedeniyle yeni bir koronavirüs dalgası tehlikesiyle karşı karşıya olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kısıtlama açıklamalarının ardından vatandaşlardan 1 günde rekor sayıda aşı başvurusu geldi.

Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine girebilmek ve toplu taşımayı kullanabilmek için Ağustos ayında aşı sertifikası zorunluluğu uygulayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, ay başında aşılanma oranı düşen ülkede vatandaşlar, aşı randevusu oluşturma sistemi Doctolib'a akın etti. Doctolib'ın aplikasyonu ve web sitesinin yoğunluk nedeniyle çöktüğü ve vatandaşların randevu alabilmek için uzun süre ekran başında bekledikleri belirtildi.

'Mayıstaki rekorun iki katı'​

Doctolib’in başında bulunan Stanislas Niox-Chateau, "Sadece birkaç dakika içinde 7.5 milyon bağlantı gerçekleşti. Bu en çok aşı randevusu alınan 11 Mayıs’taki rekorun iki katı” açıklaması yaptı.

Chateau, 1.3 milyon Fransızın randevu aldığını söyledi.

🇫🇷 Près d’1,3 millions de Français ont pris leur rdv de vaccination sur @Doctolib depuis les annonces gouvernementales d'hier soir. Mobilisation record. Un énorme #merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées cette nuit. Nous sommes honorés d'agir au côté des soignants ! — Stanislas Niox-Chateau (@stanniox) July 13, 2021

'Virüs her beş günde bir ikiye katlanıyor'​​

Sağlık Bakanı Olivier Veran ise bugün BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Virüs her beş günde bir ikiye katlanıyor" diye konuştu.

Dün açıklanan kararlara göre Fransa'da hastanelerde ve kliniklerde çalışan tüm personele, bakımevleri çalışanlarına, engellilerle çalışanlara, yaşlı veya hassas kişilerle yakın temasta çalışanlara veya gönüllülere, Kovid-19 aşısının 15 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

Aşı olmayan sağlık personeline, 15 Eylül'den itibaren maaş ödemesi yapılmayacak.