Belçika'daki sellerde ölü sayısı 9'a yükseldi

Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. © REUTERS / Albert Aljili

Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. © REUTERS / Bart Biesemans

Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. © REUTERS / Bart Biesemans