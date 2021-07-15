Belçika'daki sellerde ölü sayısı 9'a yükseldi

Liege kentinde yetkililer, şehirde yaşamayanların bölgeyi terk etmelerini istedi. Christine Defraigne, kentten geçen Meuse Nehri yakınında ikamet edenlerin yüksek katlara çıkmasını istedi.
- Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.© REUTERS / Albert Aljili
- Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.© REUTERS / Bart Biesemans
- Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.© REUTERS / Bart Biesemans
- Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.© REUTERS / Bart Biesemans
Yetkililer, nehir suyunun 1.5 metre yükselmesinin beklendiği, Meuse üzerindeki bazı köprülerin su altında kalabileceği ve yıkılabileceği endişesini dile getirdi.
Liege yakınındaki Pepinster kasabasında sel nedeniyle en az 10 evin çöktüğü belirtildi. Belçika'daki Liege, Namur, Limburg gibi bölgelerin yanı sıra acil durum ilan edilen Lüksemburg'da da selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki bazı köyler de boşaltıldı.
Meteoroloji yetkilileri, Belçika'da aşırı yağışların gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
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