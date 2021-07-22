Moldova Başsavcılığı: Oligark Plahotnyuk İstanbul'da bulunuyor

Moldova'daki bankaları 1 milyar euro dolandırdığı gerekçesiyle aranan eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) lideri, oligark Vladimir Plahotnyuk'un İstanbul'da olduğu bildirildi.

N-4 televizyonuna demeç veren Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo, "Son bilgilere göre şu anda Plahotnyuk, geçen yıl Türklerin Plahotnyuk'un ülkeden ayrıldığını söylemelerine rağmen Türkiye'de bulunuyor. İstanbul'da bulunduğuna dair resmi olmayan açıklamalar var" dedi.

Eylül 2020'de Moldova Başsavcılığı, Türk makamlarına başvurarak Plahotnyuk'un iadesini talep etmişti. Zira Moldovalı oligarkın ABD'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye gittiğine dair iddialar yer almıştı.

Türk makamları, Plahotnyuk'un Türkiye'de bulunduğunu ancak 4 Ekim 2020'de ayrıldığını belirtmiş, iade talebini yanıtsız bırakmıştı.

Moldova, Plahotnyuk'un iadesi için Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a da başvurmuş ancak bu ülkeler oligarkın kendi topraklarında bulunduğunu doğrulamamıştı.