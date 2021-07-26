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    İtalya yangın

    İtalya'nın Sardinya Adası'nda yangın: 1500'den fazla kişi tahliye edildi

    © REUTERS / CRONACHE NUORESI
    Avrupa
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    İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

     

    İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, adanın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında dün akşam başlayan yangın, şu ana kadar orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar araziye zarar verdi.

    Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor ve henüz kontrol altına alınamadı.

    Yangının etkilediği yerlerden Scano Montiferro beldesinde yaklaşık 400 kişi tahliye edildi, diğer küçük yerleşim yerlerinde de yoğun duman sebebiyle başka tahliyeler oldu. Yoğun dumanda nefes almanın zorlaşması sebebiyle şu ana kadar toplam 1500 kişi evini bırakmak zorunda kaldı.

    Yangın söndürme çalışmalarına, güvenlik güçleri, itfaiye, orman, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olmak üzere 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor.

    Bu arada, İtalya Sivil Savunma Ajansı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunarak yangın söndürme araçları talep etti.

    İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışından yangın söndürme aracı talep etme mekanizması etkinleştirildi. Fransa'dan ikisi gelmek üzere. Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ile temas halindeyim. Gelişmeleri büyük dikkatle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas da yangında oluşan zararı şu an için hesaplamanın mümkün olmadığını belirterek, zararlarının telafisi için merkezi hükümetten acil ekonomik destek talep etti.

    Sardinya Özerk Yönetimi Çevre İşlerinden Sorumlu Meclis Üyesi Gianni Lampis ise Montiferru'da 20 bin hektar arazinin yandığını kaydetti.

     

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