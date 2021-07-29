İngiltere'de Başbakan Johnson'ın şemsiye ile mücadelesi

Johnson, görev başında ölen polis memurları için Staffordshire’da düzenlenen bir anma töreninin açılışına katıldı. Johnson, törende bulunan Prens Charles'ın yanında oturdu ve gittikçe şiddetini artıran yağmur sırasında şemsiyesini açmak için zorlu bir mücadele verdi.

Johnson, şemsiyeyi açmayı başarabildiği an, ıslandığını fark ettiği İçişleri Bakanı Priti Patel'i de yağmurdan korumak istedi ancak Patel şemsiyeyi istemedi.

Tam her şey yoluna girmişken, bu kez de kuvvetli rüzgar şemsiyeyi ters çevirdi.

O sırada Prens Charles'ın Johnson'ın şemsiyeyi açma çabalarına güldüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada da hızla paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

....up, up and nearly away ☂️



PM Boris Johnson struggles with his umbrella whilst seated next to Prince Charles at a memorial recognising the sacrifice of police officers who have died on duty.



Read more here: https://t.co/ia9HUvj5LD pic.twitter.com/dCcMiVcwyn — Sky News (@SkyNews) July 28, 2021

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