ABD öncülüğündeki yabancı güçlere yardım eden Afganları almaya Danimarka'dan onay, İsveç'ten ret

Kopenhag ABD'nin izinden giderek Danimarka ordusuyla işbirliği yapmış Afganları tahliye edeceğini açıklarken, İsveç ordusuna çalışmış yaklaşık 15 çevirmenin getirilmesine hem göçmen kurulundan ret hem de hükümetten itiraz geldi.

ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesine koşut, Taliban, Afganistan'ın önemli bölümünü ele geçirirken, yabancı güçlerle işbirliği yapan Afganların akıbeti büyük soru işareti oluşturuyor. Washington, ABD için çalışan Afganlar için çeşitli mülteci programlarını devreye sokarken, gözler diğer ülkelere çevrildi.

'Kimseyi muallakta bırakmayacağız'

Kopenhag, ABD'nin izinden giderek, Danimarka ordusu için çalışmış Afganları tahliye edeceğini açıkladı.

Berlingske gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod "Afganistan'da özelikle tehdit edilen çalışanları kısa süre içinde tahliye etmeye ve sığınma işlemlerini Afganistan'dan Danimarka'ya taşımaya hazırız" dedi. Tahliyenin nasıl gerçekleşeceğine değinmeyen Kofod, 'Danimarka'nın kimseyi muallakta bırakmayacağını' söyledi.

İsveç'in 15 civarında Afgan çevirmene ödülü

Danimarka'nın komşusu İsveç'ten ise göçmen kurulunun ret kararının ardından 15 civarında Afgan çevirmeni kaderlerine terk etme beyanı geldi.

İsveç Radyosu'na konuşan Afgan çevirmenlerden biri "İsveç ordusuna hizmet ettik, askerlerle cephede birlikte çalıştık. Gece gündüz omuz omuzaydık. Ödülü de işte bu oldu" dedi.

Hükümetin savı anayasanın ihlali

Sağcı parti Ilımlı Birlik, 'sığınmacı kotası sisteminde İsveç ordusu işe işbirliği yapmış Afgan çevirmenlerle çalışanlara öncelik verilmesi' için göçmen kuruluna çağrı yaptı. Sosyal Demokrat Partili Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson ise 'hükümetin bireysel dosyalara müdahalesinin anayasanın ihlali anlamına gelebileceğini' söylerken, Savunma Bakanı Peter Hultqvist de kendisine destek çıktı. Bunun üzerine kamuoyundan daha önce 9 bin Afgan'a göçmen kurulunun reddetmesine rağmen oturma izni verildiğini hatırlatan sesler yükseldi.

'Elbette koruma sunulması lazım'

Birleşmiş Milletler'e bağlı Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış olan avukat Krister Thelin "Afganistan'da İsveç birliklerine yardım etmiş çevirmenlere elbette koruma sunulması gerekmektedir. Çıkarılan engeller bunu sağlamaktaki isteksizliği gözler önüne seriyor" dedi.

Självklart skall de tolkar som bistått svensk trupp i Afghanistan erbjudas skydd i Sverige. De tekniska hinder som reses förefaller mer spegla ovilja än något annat. Här borde @johanssonmorgan ha en uppgift istället för att twittra om den svenska högerns och överklassens brister. — Krister Thelin (@KristerThelin) August 5, 2021

'Bugüne dek İsveç göç kurallarına 40 takla attırmıştınız'

Gazeteci Fredrik Johansson, İsveç göç politikalarının tutarlılığı ve itibarıyla ilgili söyleme "İsveç geçmişte sığınma hakkı tanınmayan 9 bin Afgan'ın İsveç'te kalmaları için birçok kez kuralları değiştirdi ya da esnetti. Burada uluslararası görevdeki İsveç ordusunun çabalarına önemli katkıda bulunmuş 10'dan fazla kişiden söz ediyoruz" diye itiraz etti.

Sverige har alltså vid flera tillfällen ändrat och böjt på reglerna för att ge 9000 afghaner utan asylskäl möjlighet att stanna i Sverige. Här handlar det om ngt tiotal personer som gjort avgörande insatser i en svensk militär internationell insats. -> https://t.co/HsU8MwoP0A — Fredrik Johansson (@FrHaJo) August 6, 2021

ABD'den Afganlara Türkiye işareti

Afganistan'da ABD hükümeti veya ABD ordusuyla işbirliği yapanları başta çevirmenlerle aileleri olmak üzere Özel Göçmen Vizesi (SIV) ile ABD'ye yerleştirme operasyonu yürüten Washington, ayrıca ABD'nin finanse ettiği projeler, ABD merkezli STK'ler ve medya kuruluşları için çalışan Afganlar için üçüncü ülkelere gidip oradan sığınma başvurusu yapmalarını içeren 'Öncelik İki' isimli yeni bir program başlattı. Program, Türkiye'yi de Afganların sığınma başvuruları tamamlanana dek 12-14 ay bekleyecekleri üçüncü ülke olarak gösteriyor.

Afganistan Taliban'ın eline düştü düşecek

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle hükümet güçleri büyük çöküş yaşıyor. Dün kuzeyde birkaç saat arayla üç vilayet merkezini ele geçirerek kontrolüne aldığı vilayet merkezi sayısını 5’e çıkaran Taliban, ülkenin yüzde 80'inden fazlasını kontrol ettiği iddiasında.