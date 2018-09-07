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    Eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Türkiye, Tahran'daki Suriye zirvesine hazırlıklı gitmemiş, büyük hayal kırıklığına uğradım

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Suriye zirvesine ilişkin, "Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Keşke Türkiye daha hazırlıklı gitmiş olsaydı" yorumunu yaptı.

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    Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki iç savaşın sonlandırılmasına yönelik oluşturduğu üçlü zirvenin üçüncü toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan zirvede, önceden hazırlanmış bildiri metninin devlet başkanları nezdinde onaylanması sırasında, bildirinin 3. maddesine İdlib'deki operasyon için 'ateşkes' ibaresinin eklenmesini önermesi, zirveye damga vurgu.

    Erdoğan'ın önerisine, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD, El Nusra teröristleri ve Suriye ordusu bu masada yok. O yüzden onların yerine konuşamayız" yanıtını verdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Erdoğan'ın sözlerinin ardından toplantının ev sahibi sıfatıyla görüşmenin bittiğini ifade etti.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski Washington Büyükelçisi ve CHP Milletvekili Faruk Loğoğlu, Tahran'daki zirvede yaşananları değerlendirdi.

    Seyr-i sabah
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    'ERDOĞAN, ALACAĞI CEVABI BİLEREK ATEŞKES ÖNERİSİNDE BULUNDU'

    "Tahran'daki zirve öncesinde daha teknik açıdan yüksek memurlar tarafından yapılan görüşmelerde biçimlendirilir. En son dışişleri bakanları seviyesinde bu metin ele alınmıştır." diyerek sözlerine başlayan Loğoğlu, Erdoğan'ın ateşkes çıkışına ilişkin, "Bence, Cumhurbaşkanı Erdoğan, alacağı cevabı da bilerek, kayda geçirilmesi için, böyle bir girişmde bulunmuştur." yorumunu yaptı.

    'ZİRVEDE DİŞE DOKUNUR HİÇBİR ŞEY YOK'

    "Tahran'daki zirvede açıklanan bildiride dişe dokunur hiçbir şey yok" diyen Loğoğlu, "Yeni hiçbir şey söylenmedi. Bana göre büyük bir hüsranla sonuçlandı" ifadelerini de kullandı.

    CHP Milletvekili Faruk Loğoğlu
    © AA / Arşiv
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    'SURİYE İLE TEMAS KURMAMAK, ŞAM İLE PYD'NİN İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİR'

    Türkiye'nin Suriye konusunu ısrarla Suriye konusunu Rusya ve İran'la çözmek istediğine değinen emekli büyükelçi, "Bu kısmen doğru. Ama konunun esas muhatabı, Suriye hükümeti olmalı. Suriye ile ısrarla temas kurmayı reddetmek, bir çok olumsuz sonucun yanında, Şam ile PYD arasındaki işbirliğini güçlendiren bir durum olacaktır" dedi.

    'AYRINTILI ÖNERİLERLE GİTMİŞ OLMASI GEREKİRDİ'

    "Bildiride İdlib konusu, kısa bir cümleyle geçiştirilmiş. Her şey normalmiş gibi bir sonraki zirvenin Moskova'da yapılacağı söyleniyor." diyen Loğoğlu, "Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Keşke Türkiye daha hazırlıklı gitmiş olsaydı. Çünkü zirve toplantılarının kendileri bir anlam ifade etmiyor. Zirve toplantıları, toplantıdan önce, alt seviyede yapılan ayrıntılı görüşmeler neticesinde üzerinde mutabık kalınan bir çerçevenin onaylanması sürecidir. Türkiye çok hazırlıklı gitmemiş. Ayrıntılı önerilerle gitmiş olması gerekirdi" eleştirilerini yöneltti.

    Etiketler:
    RS FM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Oğhan, Faruk Loğoğlu, İdlib, Tahran, Rusya, ABD, Suriye, İran, Türkiye
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