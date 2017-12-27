NASA, dinozorları yok eden asteroidin 'küçük kardeşinin' fotoğraflarını yayınladı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 16 Aralık'ta Dünya yakınlarından geçen 'Phaethon' adlı asteroidin fotoğraflarını yayınladı. Asteroidin ortasında karanlık bir çukur olması dikkat çekti.

NASA, 16 Aralık'ta Dünya'nın 10.3 milyon km (Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının 27 katı) uzaklığından geçen, yaklaşık 5.8 km yarıçapa sahip '3200 Paethon' adlı asteroidin görüntülerini yayınladı.

The most powerful astronomical radar system on our planet recently provided the highest-resolution images to date of a near-Earth asteroid, 3200 Phaethon, during its Dec. close approach to Earth, ~1.1 million miles away: https://t.co/h1DhS6t9xY pic.twitter.com/XGziN6vtBn — NASA (@NASA) December 23, 2017

​DİNOZORLARIN YOKOLUŞUNA YOL AÇAN ASTEROİDİN YARISI BOYUTUNDA

© AP Photo/ NASA, File Dünya'ya bir dev asteroid yaklaşıyor

NASA'nın 'Arecibo Gözlemevi Gezegen Radar'ı tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Phaethon asteroidinin 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak gezegenimizdeki dinozorların toplu olarak yok olmasına neden olan 'Chicxulub' asteroidinin yarısı boyutunda olduğunu ortaya çıkardı.

Büyük bir top şeklinde olan asteroidin orta kısmında birkaç yüz metre boyunca uzanan bir çukurluk olduğu ve kutuplarından birinin yakınlarında karanlık, dairesel bir bölge olduğunun dikkat çektiği açıklandı.

Arecibo Gözlemevi'ndeki Gezegen Radarı'nda çalışan Patrick Taylor "Karanlık kısım radar ışınlarını Dünya'ya geri yansıtmayan bir krater ya da başka bir topografik çöküntü olabilir" dedi.

2093'TE ÇOK DAHA YAKINDAN GEÇECEK

3200 Phaethon asteroidi ilk kez NASA tarafından 1983'te keşfedildi.

Asteroid her yıl Aralık ayında her yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmurlarının da ana nedeni.

NASA asteroidin 2093'te yeniden Dünya'nın yakınından geçeceğini, bu kez uzaklığın 2.9 milyon km olacağını belirtti.

Ancak NASA asteroidin varlığından haberar olunmadığı 1931 ve 1974 yıllarında daha da yakın geçişler yapması nedeniyle Dünya açısından bir tehlike öngörmüyor.