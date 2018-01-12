Zuckerberg açıkladı: Facebook'ta büyük bir değişikliğe gidiyoruz

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, kişinin hesabına girdiğinde karşısına çıkan ilk sayfa olan Haber Kaynağı'nın 'daha az reklam, haber ve tanıtım, daha çok aile ve arkadaş kaynaklı içerik' gösterecek şekilde değiştirileceğini açıkladı. Zuckerberg'e göre bu değişiklikler, 'sosyal medyada geçirilen zamanı daha değerli kılacak.'

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev Sosyal medya gençler arasında anksiyeteye neden oluyor

Konu ile ilgili Facebook sayfasından açıklama yapan Zuckerberg özetle şunları yazdı: "Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık. Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması, aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda büyük bir değişikliğe gidiyoruz. İlk değişiklikleri, arkadaşlarınız, gruplarınız ve ailelerinizle ilgili daha fazla bilgi edineceğiniz Haber Kaynağı’nda göreceksiniz."

Yeni değişiklik doğrultusunda reklam, haber ve tanıtımların azalacağını belirten Zuckerberg amaçlarını da şöyle açıkladı: “Bu değişiklikle insanlar Facebook’ta daha az zaman geçirecek ve siteye girmek için sebepleri azalacak. Ancak bu arada sitede geçirdiğiniz zaman daha değerli ve faydalı bir hal alacak. Doğru yönde hareket edersek bunun uzun vadede toplum ve bizim işimiz üzerinde olumlu etki edeceğine inanıyorum.”

Yapılan açıklamada, değişimin birkaç hafta içinde devreye gireceği de belirtildi.