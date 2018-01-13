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    Perseid göktaşı yağmuru

    Bilim adamları yeryüzüne düşen göktaşlarında yaşam kaynağı buldu

    © AA/ Yavuz Görür
    Bilim
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    ABD’deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda görevli bir grup bilimcinin, yeryüzüne düşen iki göktaşında su ve karmaşık kimyasal bileşikler bulduğu bildirildi.

    Phys.org sitesinde yayınlanan araştırma kapsamında gezegen bilimcileri, söz konusu buluşun gezegenimizin yüzeyine düşen uzay cisimlerinin Dünya'da yaşamın doğmasına yol açmış olabileceği tezini ortaya koydu.

    Araştırmacılar, Dünya'ya 1998 yılında düşen göktaşlarından aldıkları örneklerdeki kaya tuzu kristallerinin kimyasal içeriğini inceledi. Çekilen röntgen resimleri, kristallerin içinde tuza doymuş su solüsyonu ve Dünya'da biyolojik bakımdan önemli rolleri olan amino asitlere, hidrokarbonlara ve diğer bileşiklere ait organik moleküllerin olduğunu gösterdi.

    'CERES CÜCE GEZEGENİNDE GELİŞTİ'

    Göktaşı
    © AA/ Sıtkı Yıldız
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    Dünya dışından gelen bir objede elementlerin bu kombinasyonuna eskilerden bu yana ilk kez rastlandığına dikkat çeken araştırma ekibinden Queenie Chan, "2 milimetre ölçülerindeki mavi tuz kristalleri, aslında yaşamın doğması için gerekli olan organik bileşiklerin ve elementlerin bulunduğu bir depo" diye konuştu.

    Bilimcilere göre göktaşlarına ait kristallerdeki moleküller, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce belirsiz koşullar altında sentezlendi. Söz konusu süreçlerin Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan Ceres cüce gezegeninde geliştiği tahmin ediliyor.

    Araştırmayı yapan bilimciler, söz konusu buluşun, ilkel yaşamın Güneş Sistemi'nin başka yerlerinde de var olabileceğini, ayrıca asteroit ya da küçük gezegen parçacıklarıyla gezegenler arasında yolculuk yapmış olabileceğini gösterdiğini düşünüyor.

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    Etiketler:
    Ceres cüce gezegeni, Göktaşı, ABD
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