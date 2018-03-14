Rus bilim insanları Peru’daki 'uzaylı' mumyasını inceledi: 46 kromozomu var ama anatomik yapısı farklı

Rus bilim insanları Peru’da geçen yıl bulunan ve uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumyadan alınan hücre örneklerini inceledi. Mumyanın insanlar gibi 46 kromozomu olduğu, ancak anatomik yapısının farklı olduğu belirtildi.

Peru’da bulunan ve uzaylıya ait olduğu iddia edilen Maria adlı mumyanın hücre örnekleri analiz için St. Petersburg’a getirildi. Örnekler St. Petersburg’daki Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden Profesör Konstantin Korotkov ve Uluslararası Biyolojik Sistemler Enstitütüsü’nden radyolog Natalya Zaloznaya tarafından incelendi.

Mir 24 televizyonuna konuşan Korotkov, Maria’da 23 çift kromozom bulunduğunu ama anatomisinin insanlardan farklı olduğunu ifade etti.

Korotkov "Şimdilerde tüm kromozomların, amino asitlerin pozisyonlarının bizimkilerle uyumlu olup olmadığını görmek için detaylı incelemeler yapıyoruz" dedi.

Peru’da Maria’ya benzer 4 mumya daha gördüğünü belirten Korotkov, “Hepsi erkekti ve 46 kromozomu vardı. Vücutları insan gibi ancak insan değiller. Anatomik yapıları farklı” ifadelerini kullandı.

Korotkov, mumyanın insanlardan binlerce yıl önce evrim geçirmiş, bir sel veya göktaşı düşmesi sonucu yok olmuş bir tür olabileceğini belirtti.

Korotkov ayrıca Perulu meslektaşlarıyla mumyanın gen yapısını ve DNA kodunu çözmek için işbirliğine devam edeceklerini, mumyayı bir gün Rusya’ya getirmeyi umduklarını da ifade etti.

Maria üzerinde yapılan röntgen çalışmaları ve tomografi, kaburga yapısının insanlardan daha farklı olduğunu gösterdi.

Rus bilim insanları ayrıca Maria’nın bulanmış olduğu beyaz tozun kadmiyum klorür olduğunu, bu maddenin antibakteriyel etkisinin mumyanın bugüne kadar bozulmadan kalmasını sağladığını tespit etti.