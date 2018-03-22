iPhone'da Siri açığı: Mesajlarınız tehlikede

Apple'ın başı bir kez daha iOS 11 ile dertte. Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi.
iOS 11 ile varsayılan olarak bildirimlerinizin ön izlemesi ekran kilidi açık olduğu zaman okunabiliyor. Ekran kilidi doğrulaması Touch veya Face ID ile yapılabiliyor. Fakat bir hata sebebiyle Siri, iPhone'uzun kilidi kapalı olsa bile bildirimleri, mesajları sesli olarak okuyor.
iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde 'Hey Siri, bildirimleri oku' şeklinde bir komut verildiğinde, Siri'nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuyor. Apple bu hatayı düzeltmek için gerekli güncelleştirmeyi yayınlayana kadar, kilit ekranından Siri'ye erişimi devre dışı bırakabilirsiniz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)