iPhone'da Siri açığı: Mesajlarınız tehlikede

ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara Siri ile ulaşılabiliyor.

Apple'ın başı bir kez daha iOS 11 ile dertte. Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi.

NTV'nin haberine göre, söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.

iOS 11 ile varsayılan olarak bildirimlerinizin ön izlemesi ekran kilidi açık olduğu zaman okunabiliyor. Ekran kilidi doğrulaması Touch veya Face ID ile yapılabiliyor. Fakat bir hata sebebiyle Siri, iPhone'uzun kilidi kapalı olsa bile bildirimleri, mesajları sesli olarak okuyor.

iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde 'Hey Siri, bildirimleri oku' şeklinde bir komut verildiğinde, Siri'nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuyor. Apple bu hatayı düzeltmek için gerekli güncelleştirmeyi yayınlayana kadar, kilit ekranından Siri'ye erişimi devre dışı bırakabilirsiniz.