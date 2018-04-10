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    TÜBİTAK tarafından reddedilen Manisalı öğrencilere Harvard'dan davet

    TÜBİTAK'tan reddettiği öğrencilerin Harvard'dan davet almasına yorum: Başarısız değillerdi

    © Fotoğraf: DHA
    Bilim
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    Manisa'da bir grup özel lise öğrencisinin melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizleme özelliğiyle ilgili araştırması, projenin sunumu için Harvard Üniversitesi'nde gerçekleşecek Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edildi. TÜBİTAK da reddettiği bu proje hakkında açıklama yaptı: "Başarısız değillerdi."

    TÜBİTAK tarafından reddedilen Manisalı öğrencilere Harvard'dan davet
    © Fotoğraf: DHA
    TÜBİTAK'ın reddettiği Manisalı öğrencilere Harvard'dan davet
    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), Manisa'da öğretmen Nuray Avcı eşliğinde 10. sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ve 11. sınıf öğrencisi Seda Erol'un melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisi ve bu yağların bakterileri temizlemesine yönelik projesini kabul etmediği basına yansıdı.

    TÜBİTAK'ın bu haberlerden sonra yaptığı açıklamada söz konusu 'Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın bu yıl 49. kez düzenlendiği bildirdi. Açıklamada yarışmaya 16.181 proje başvurusu yapıldığı ve önceki yıllarla karşılaştırıldığında bir rekor kırıldığı kaydedildi.

    Ortaöğretim proje yarışmalarının 1969 yılından beri düzenlendiği anımsatılan açıklamada, son yıllarda 12 bilim alanında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda her alan için en az 3 jüri üyesinin bulunduğuna işaret edildi.

    TÜBİTAK
    © AA/ Arşiv
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    Açıklamada, projelerin alanında yetkin 3 jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve ortalama puana göre sıralama yapıldığı vurgulanarak, özetle şu ifadelere yer verildi:

    "Başvurular ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye alınmakta ve bölge sergisine katılacak projeler belirlenmektedir. Bölge sergileri her bölge için 100 projeyle sınırlı tutulmaktadır. Bu bağlamda en yüksek puanı alan projeler bölge sergisine davet edilmektedir. Bölgelerinde dereceye giren projeler de bir ilimizde sergilenmekte ve sonrasında ulusal değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmede derece alan projelerde daha sonra uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmektedirler. Söz konusu haberde yer alan Göktuğ Altıparmak ve Fadime Seda Erol isimli öğrencilerimize ait 'Melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havada bulunan bakteriler üzerine etkisi' ile Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk isimli öğrencilerimize ait 'Kobalt-60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği' isimli projelerde bu kriterlere göre ele alınmıştır. Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizden bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir. 4 öğrencimizin projesini de bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir."

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    Etiketler:
    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Seda Erol, Nuray Avcı, Göktuğ Altıparmak, Türkiye
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