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    Yerli WhatsApp 'İletee' geliyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Bilim
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    En ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını söyleyen HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay, "'İletee' adını verdiğimiz platformda, WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak" dedi.

    Atalay, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde teknolojide milli çözümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Akıllı telefon
    © AA /
    PTT'den 'yerli ve milli WhatsApp' tanıtımı
    Donanım alanında rekabetçi üretim yapabilmenin önemli olduğunu ifade eden Atalay, "Üretimde miktar önemli. Bir üründen 100 tane yapmakla 100 milyon tane yapmanın maliyeti aynı değil. Çin'de üretim maliyetinin daha ucuz olması nedeniyle doğal olarak donanım üretimi de oraya kaydı" diye konuştu.

    Üretimin Çin kaynaklı olmasının önemli bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

    "Bugün Türkiye'deki haberleşme teknolojileri altyapılarının tamamına yakını Çinli firmaların tekelinde. O firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye'nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla üreticinin ürünleri vardı, Avrupa'dan Amerika'dan, Uzak Doğu'dan ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hakimiyeti altında ve bu bir risk. Bunu çeşitlendirmek, içine mutlaka yerli unsurlar koymak lazım. Biz teknoloji altyapımızda ne oranda, kime bağımlıyız, o bağımlılığı azaltmak ve yaratacağı tehlikeleri gidermek için yapabileceklerimizi yapıyor muyuz? Şu anda bence bu kararın verilmesi lazım."

    'TÜRKİYE'DE EN AZ 15 BİN SİBER GÜVENLİK UZMANINA İHTİYAÇ VAR'

    e-devlet
    © AA /
    81 milyon kişinin kayıtları olan e-Devlet, güvenlik testinden geçemedi
    Atalay, siber güvenlik konusunda Türkiye'de önemli ölçüde yasal zemin ve kurumsal yapıların oluşturulduğunu, yüzde 100 güvenlikten bahsetmenin mümkün olmadığını ve dünyadaki bütün ülkelerin siber saldırı riski altında bulunduğunu dile getirdi.

    Atalay, siber güvenliğin milli güvenliğin çok önemli bir unsuru olduğunun altını çizerek, Türkiye'de en az 15 bin siber güvenlik uzmanına çok acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

    Atalay, "Mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak" dedi.

    'TÜRKİYE'DEKİ HERHANGİ BİR FİRMANIN BİR FACEBOOK YAPMASINA ENGEL YOK'

    Atalay, sosyal medya platformlarının alternatiflerini yapmanın çok kolay olmadığını ifade ederek, "Türkiye'deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şey yok ama Facebook'u Facebook yapan oradaki 1.5 milyar kullanıcı" diye konuştu.

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
    HAVELSAN olarak en ileri teknolojilerle milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Atalay, "İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak. Mobil iletişim platformumuzun sunucuları Türkiye'de olacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Söz konusu platformun cep telefonunun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağını anlatan Atalay, şunları kaydetti:

    'YIL ORTASINDA TANITIMINI YAPACAĞIZ'

    "Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz."

    Atalay, yerli iletişim platformu olacak İletee'nin mesaj, sesli görüşme, görüntülü görüşme, e-posta, konum paylaşma, görüntüleme, not alma ve saklama gibi işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştireceğini belirtti.

    Etiketler:
    cep telefonu, Bilim-Teknoloji, siber güvenlik, Facebook, WhatsApp, Uzakdoğu, ABD, Çin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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