Samanyolu galaksisinin 3 boyutlu haritası üretildi: 'Astronomide devrim yaratacak'

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia adlı yapay uydusu Samanyolu Galaksisi'nin yen ibir 3 boyutlu haritasını üretti. Astronomide devrim yapacağı yorumu yapılan harita galaksideki 1.7 milyar yıldızın ayrıntılı bilgilerini içeriyor.

Gaia'nın Dünya'ya 1.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu konumdan derlediği ve bugün yayımlanan 3 boyutlu haritasında galaksimizdeki 1.7 milyar yıldız hakkında önemli bilgiler yer alıyor.

'EN KESİN, EN TAMAMLANMIŞ KATALOG'

Gaia'nın bilimsel operasyonlar yöneticisi Uwe Lammers AFP'ye yaptığı açıklamada " Veri seti çok zengin ve biz bunun astronomide ve Samanyolu hakkındaki anlayışımızda devrim yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Lammers "Katalog şu ana kadar üretilen en kesin, en tamamlanmış katalog. Daha önce mümkün olmayan alanalarda çalışma imkanı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

2013'te uzaya fırlatılan Gaia 1 yıl sonra dakikada 100.000 yıldızdan veri toplamaya başlamıştı. Bu günlük 500 milyon ölçüm yaptığı anlamına geliyor. Gaia, Eylül 2016'da yaklaşık 1.5 milyar yıldız hakkındaki gözlemlerini içeren ilk haritasını yayımlamıştı.

V cool. Gaia creates richest star map of our Galaxy—and beyond (PhysOrg) https://t.co/rq2eCP0xze pic.twitter.com/JWfFgyWUWN — Maggie Romuld (@rivrchik) April 25, 2018

​'NE KADAR PARLAK OLDUKLARINI VE YERLERİNİ ÇOK YÜKSEK DOĞRULUKLA SÖYLEYEBİLİRİZ'

© Sputnik / Vitaliy Belousov İlk insanlı uzay yolculuğunun 57. yıldönümü kutlanıyor

1.7 milyar yıldız hakkında veriyi içeren yeni ve geliştirilmiş harita hakkında açıklama yapan Gaia Veri İşleme ve Analiz Konsorsiyumu'ndan Anthony Brown "Bu yıldızların gökyüzünde nerede olduğunu ve ne kadar parlak olduklarını çok yüksek doğrulukla söyleyebiliriz" dedi

Brown bunlardan 1.3 milyarı hakkında da " Uzaklıklarını ve uzayda nasıl hareket ettiklerini biliyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca yaklaşık 7 milyon yıldızın radyal hızları (Dünya'ya doğru mu yoksa Dünya'dan uzaklaşarak mı hareket ettikleri) bilgiler elde edildi.

Richest star map of our Galaxy revealed: https://t.co/IG1eXEQ6mS pic.twitter.com/xlLB0wHjz2 — Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) April 25, 2018

​'ÇİKOLOTA KUTUSUNU AÇMAK GİBİ'

Brown sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu verilerle gece gökyüzünün tüm haritasını yapabiliriz. Tüm Samanyolu'nun kendi ekseni çevresindeki hareketini görebiliyorsunuz."

Gaia ayrıca yaklaşık 14.000 'güneş sistemi cisminin' (Güneş çevresindeki uzay taşları) yörüngelerini de ortaya çıkardı.

Gaia'nın Dünya'ya gönderdiği verileri 20 ülkeden 450 bilim insanı düzenledi. Bunlardan biri olan Antonella Vallenari verileri ç'ikolata kutusunu açmaya' benzeterek "Çok ama çok heyecan verici" yorumunu yaptı.

Verilerin tamamı Journal Astronomy & Astrophysics adlı bilimsel dergide yayımlanacak. Bir zonraki harita güncellemesinin ise 2020'de olacağı açıklandı.