NASA, Jüpiter’deki sıra dışı bulutları gösterdi

Kare, Bulutların üst katmanlarından 6200 kilometre uzakta bulunan Juno uzay gemisi yardımıyla yapıldı.

NASA'nın aktardığına göre bilim insanları uzun süredir, kemeri oluşturan kıvrımların ne kadar derin olduğunu ve bu kadar karmaşık bir deseni nasıl oluşturduğunu anlamaya çalışıyor. Juno sayesinde alınan veriler, bulutların atmosferin yaklaşık 3 bin kilometre derinliğine girdiğini gösteriyor.

5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Juno, 2016'nın Temmuz ayında Jüpüter'in yörüngesine girmişti. Misyonun görevleri arasında Jüpiter'in yer çekimi ve manyetik alanlarının incelenmesi ve ayrıca gezegenin katı çekirdeğe sahip olduğu tezinin araştırılması.