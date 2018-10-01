Kayıt
13:53 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    UFO

    Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi: İstanbul'da çekilen gizemli görüntülerdeki cisimler UFO

    © Fotoğraf : CCO
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 1012

    İstanbul'da çekilen ve notuyla yayınlanan 'gizemli görüntüler' üzerinde inceleme yapan Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi görüntülerdeki ışıklı cisimlerin bilinen hiçbir teknolojiye uymadığını açıkladı.

    UFO
    © AP Photo / Roswell Daily Record Mark Wilson
    Pentagon'un gizli UFO programı ‘tuhaf yaratıkları' da araştırdı
    Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nden sozcu.com.tr'de yayınlanan görüntülere ilişkin olarak yapılan açıklamada "Bahsi geçen video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif… vb. incelemede, değerlerin kare kare detaylı olarak incelenmesi ve analizi sonucu, videoya alınan ışıklı cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı ve videoda hiçbir oynama ve efekt yapılmadığı tespit edilmiştir" dendi.

    Açıklama, şöyle devam etti:

    — Ayrıca bahsi geçen videodaki ışıklı cisimlerin gökyüzünde aniden ortaya çıkmaları ve bir anda belirmeleri, formları, yapıları, manevraları, yaydığı yoğun ve parlak ışıkları, hiç bir ses çıkartmamaları ve yer çekimini etkisiz kılacak biçimde havada önce birkaç saniye asılı durup, daha sonra önce yatay ve sonrada değişik yönlere hareket etmeleri hiçbir şekilde bilinen konvansiyonel araçlarla ve teknolojilerle uyuşmamaktadır.

    — Görüntüleri, özel filtre programlarında büyüterek yaptığımız histogram ve piksel incelemelerde cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçtığı tespit edilmiştir. Gündüz filme alınan cisimlerin yakınlığı ve yoğun parlak ışıkları, ölçümlerimize göre bu cisimlerin atmosferimiz içinde 4 ila 6 km arası yükseklikte seyrettiklerini ve hareket ettiklerini göstermektedir.

    — Yapılan spektral analizde de cisimlerin yaydığı ışık hüzmesi spectral fotometre ile ölçülerek, ışıkla ilgili temel büyüklükleri, ışık şiddeti, yoğunluğu ve akısı, aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik değerlerinin çok yüksek, yoğun ve parlak olduğu tespit edilmiş ve cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçarak hareket ettikleri saptanmıştır.

    ​— Bu cisimlerin gösterdiği karakteristik özellikler, cisimlerin atmosferik bir fenomen ya da doğa olayı olmadığını, aynı zamanda optik bir hava olayı veya iridyum uydusu yansıması olmadığını açıkça göstermektedir.

    — Yine analizlerden vardığımız sonuca göre, bu cisimler ateş topu, deprem ışığı gibi iyonize olmuş elektrik yüklü birtakım partiküllerin yarattığı bir plazma oluşumu yani ateş topu kesinlikle değildir. Çünkü eğer böyle olsaydı, söz konusu ışıklı cisimler havada 3-4 dakika süreyle gözlemlenemezlerdi.

    — Videoda görülen ışıklı cisimlerin kesinlikle çin feneri, kuş, leke, ışıklı balon, meteroloji balonu, dron, iha, işaret fişeği, uydu, meteor, venüs, uzay istasyonu, ateş topu, ışık yansıması, atmosferik fenomen veya yanılsama gibi açıklanabilir doğal fenomenler olmadığı kesinlik kazanmıştır.

    — Cisimler 1 saat süre içinde 10-15 dakika aralıklarla ortaya çıkmış ve bazen üç ve dört, bazen ise 6-7 ışıklı cisim olarak biranda ortaya çıkarak sessiz bir şekilde yoğun ışıklar saçarak hareket etmişler ve bölgede bulunan birçok vatandaşımız tarafından da gözlemlenmişlerdir… Yapılan her türlü teknik ve bilimsel analizler sonucunda, videoya alınan ışıklı cisimlerin "Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO" oldukları sonucuna varmış bulunmaktayız.

     

     

    Etiketler:
    görüntü, video, UFO, Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    tüketici, alışveriş, market
    'Yerli üretim' logolu etiketler raflarda
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet