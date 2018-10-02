Apple'ın mahremiyet iddiası kolay delindi: FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı

Dünyada ilk kez bir güvenlik teşkilatı Apple'ın yüz tanımayla kimlik doğrulama (Face ID) teknolojisi sayesinde zanlıya zorla iPhone'unu açtırdı. Olay, ABD'de FBI'ın bir pedofili soruşturması sırasında gerçekleşti.

Apple'ın iPhone X’in kilidinin sadece tek bir yüzle açılmasını sağlayan güvenlik ve mahremiyet önlemi olan 'Face ID' teknolojisi, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) müdahalesine uğradı.

Forbes dergisi, bir çocuk istismarı soruşturması kapsamında 10 Ağustos'ta Ohio eyaletinin Colombus kentinde zanlının evinde arama yapan FBI ajanlarının, iPhone kilidini açmak için 'Face ID' teknolojisini kullandıklarını yazdı.

Buna göre daha sonra çocuk pornografisi edinmek ve bulundurmaktan resmen suçlanacak olan 28 yaşındaki Grant Michalski hakkında ellerinde arama emri bulunan federaller, Michalski'ye yüzünü telefonun önüne koymasını söyledi, o da bunu yerine getirdi. Böylece federaller, Michalski'nin iPhone X’den yürüttüğü online sohbet, foto ve diğer ilgili materyalleri inceleme imkanı elde etti.

Forbes, bunun, sadece ABD'de değil, dünyada çapında, kolluk kuvvetlerinin zanlıya kendi iPhone X kilidini yüzüyle açtırdığı bilinen ilk vaka olduğunu aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

''Bu vaka, kanun uygulayıcılar ile teknoloji sağlayıcılar arasında devam eden mücadelede önemli bir köşe taşı. Kanun uygulayıcılar, teknoloji sağlayıcıların devreye soktuğu çok katmanlı güvenlik kalkanlarını kırma çabasında. Dünyanın en değerli şirketi konumundaki Apple ile FBI arasında 2016 yılında yaşanan bir zanlının iPhone'una erişim kavgasından beri kolluk kuvvetleri Apple'ın koruma önlemlerini kırmak için çok çeşitli yollar deniyor.''

Forbes, öncesinde Apple'ın 'Touch ID' teknolojisine karşı zanlıların parmak izleriyle iPhone kilidini kırmaya zorlandıklarını, iPhone X dahil son iOS modellerinin şifrelerini kırmak için 15-30 bin dolar arasına mal olan cihazlar geliştirildiğini, en son olarak da arama emri çıkarılınca 'Face ID' teknolojisiyle kilit açıldığını sıraladı.

