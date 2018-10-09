Ay'a gidecek ilk turist: Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım, şimdi 'Ay'a gidecek olan Maezawa' diyorlar

Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahate hazırlanan milyarder iş adamı ve uzay turisti Yusaku Maezawa, seyahat için alması gereken eğitimin 'çok zor' olmasını beklemediğini söyledi. Japon milyarder astronot eğitimini günlük 6 saatlik mesaisinden arta kalan serbest zamana sıkıştırmaya çalışacak.

© REUTERS / Gene Blevins Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

ABD'li girişimci Elon Musk'a ödediği miktarı açıklanmayan para sayesinde en erken 2023 yılında Ay çevresinde seyahat etmeye hazırlanan 42 yaşındaki Maezawa yolculuğu hakkında başkent Tokyo'da basın toplantısı yaptı.

'SANIRIM İNGİLİZCE BİLMEK BİR GEREKLİLİK'

"Ne tarz bir eğitime ihtiyacım olduğu konusunda henüz karar verilmedi ancak Elon Musk bunun çok zor olmadığını söylemişti" diyen Maezawa "Sanırım İngilizce bilmek bir gereklilik" diye şaka yaptı.

'6 SAATEN SONRA EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM'

Sıkı çalışma takvimine bu astronot eğitimini nasıl sıkıştıracağı sorulan Japon milyarder, şirketinin politikası olan günde 6 saatlik çalışma programına bağlı olduğunu belirterek serbest zamanında bu eğitimi gerçekleştireceğini söyledi.

Maezawa "İş yerinde sabahtan geceye kadar kalmıyorum. Haftada 3-4 kez işteyim ve 6 saatten sonra eve gitmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Maezawa Space X'in 'Big Falcon' adını verdiği (BFR) roketi ile Ay'ın çevresini turlayacak ancak şirket roketin insanlı uzay yolcuklukları için hazırlanmasının en az 5 yıl alacağını açıklamıştı.

5 milyar dolara mal olması beklenen ve ilk kez 2016'da duyurulan BFR'nin 'tarihin en güçlü roketi' olacağı öngörülüyor.

'DÜŞÜNCESİ BİLE ŞU AN GÖZLERİMİ YAŞARTIYOR'

© REUTERS / Amir Cohen Ay'a seyahate Türk gitarist de talip

Maezawa'ya yapacağı seyahate yanında çeşitli alanlardan sanatçılar da eşlik edecek. Japon milyarder masraflarını karşılayacağı bu kişiler için 'güvenlik garantisi' aldığını belirtti ancak henüz bu sanatçıların kim olacağı konusunda görüşmelere başlamadığını açıkladı.

Uzaydan Dünya'yı görmeye can attığını söyleyen Maezawa "Ay'a yakınlaşmayı iple çekiyorum. Ayrıca Dünya'yı da tam olarak görmeyi bekliyorum. Onu kendi gözlerimle görmek… Düşüncesi bile şu anda gözlerimi yaşartıyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'daki en büyük çevrimiçi moda mağazası Zozo'nun CEO'su ve kurucusu olan olan Maezawa, Japonya'nın en zengin 13. ismi ve Forbes dergisine göre 3.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

Ay çevresine yapacağı seyahetin reklam konusunda yarar sağladığını da saklmayan Japon milyarder "Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım şimdi bu 'Ay'a gidecek olan Maezawa' şeklinde güncellendi" diye konuştu.