Adım atan robot 'Akıncı-4': Türkçe, İngilizce ve Arapça konuşabiliyor, Rusça da bitmek üzere

Derin öğrenme özelliğine sahip Akıncı-4, farklı sektörlerde görev alacak şekilde programlanabiliyor.
Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır robotik sistemler üzerine çalıştıklarını söyledi.
'TAMAMEN KENDİ FABRİKAMIZDA ÜRETTİK'
"Akıncı-4'ün 10 tanesi parmaklarda olmak üzere 37 eklem noktası var. Akıncı-4'ün tüm motorlarını, devrelerini ve anakartını tamamen kendi fabrikamızda ürettik. Mühendislerimiz tarafından tamamen yerli olarak üretilen yazılımımız sayesinde robotu istediğiniz göreve programlayabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde tatma duyusu hariç dört duyuyu (konuşma, duyma, koklama ve görme) çok rahat şekilde kullanabiliyor. Akıncı-4, yapay zekaya sahip, insanları görüp tanıyor, tanıştığı kişiyi unutmuyor, bir sonraki seferde hatırlıyor. Görüntü işleme yazılımı ve insan tanıma sistemi sayesinde 3 milyonun üzerinde kişiyi tanıyarak hafızasına kaydediyor. Örneğin bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak kullanıldığında insanları çok rahat bir şekilde tarayıp tanıyabiliyor."
'BİRÇOK KOKUYU ALGILAYABİLECEK SEVİYEDE'
Akın, robotun dronelar ile eşleştirilebildiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Robotun çeşitli alanlarda kullanılabileceğine işaret eden Akın, "Bu robot uluslararası alanlarda ve havalimanlarında daha güçlü olabilmemizi sağlayacak. 4 dil olarak havalimanlarında kullanılabilecek. Yine güvenlikte ve hizmet sektöründe de kullanılabilecek. Akıncı-4 dünyadaki insansı robotların belki çok daha az gerisinde ama yakın zamanda dünya standartlarını yakalayacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.
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