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15:05 09 Ekim 2018
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    Adım atan robot 'Akıncı-4'

    Adım atan robot 'Akıncı-4': Türkçe, İngilizce ve Arapça konuşabiliyor, Rusça da bitmek üzere

    © AA /
    Bilim
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    Konya'da, 'AkınRobotics' fabrikasında üretilen ve adım atarak yürüyebilen 'insansı' robot Akıncı-4'ün, yapay zekaya sahip ve 3 dili konuşabildiği belirtildi.

    Akınsoft, 'insansı' robotlar
    © AA / Abdullah Doğan
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    Tamamen yerli yazılımlarla çalışan, üç dil bilen Akıncı-4, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı ile konuşabiliyor, 3D görebiliyor, insanları tanıyor, öğrendiği bilgileri yorumluyor, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor.

    Derin öğrenme özelliğine sahip Akıncı-4, farklı sektörlerde görev alacak şekilde programlanabiliyor.

    Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır robotik sistemler üzerine çalıştıklarını söyledi.

    'TAMAMEN KENDİ FABRİKAMIZDA ÜRETTİK'

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    Akın, geçmişte ürettikleri Akıncı 1, 2 ve 3 robotlarının ardından, adım atarak yürüyebilen ve yapay zekaya sahip Akıncı-4'ü geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

    "Akıncı-4'ün 10 tanesi parmaklarda olmak üzere 37 eklem noktası var. Akıncı-4'ün tüm motorlarını, devrelerini ve anakartını tamamen kendi fabrikamızda ürettik. Mühendislerimiz tarafından tamamen yerli olarak üretilen yazılımımız sayesinde robotu istediğiniz göreve programlayabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde tatma duyusu hariç dört duyuyu (konuşma, duyma, koklama ve görme) çok rahat şekilde kullanabiliyor. Akıncı-4, yapay zekaya sahip, insanları görüp tanıyor, tanıştığı kişiyi unutmuyor, bir sonraki seferde hatırlıyor. Görüntü işleme yazılımı ve insan tanıma sistemi sayesinde 3 milyonun üzerinde kişiyi tanıyarak hafızasına kaydediyor. Örneğin bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak kullanıldığında insanları çok rahat bir şekilde tarayıp tanıyabiliyor."

    'BİRÇOK KOKUYU ALGILAYABİLECEK SEVİYEDE'

    Akın, robotun dronelar ile eşleştirilebildiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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    "Ses yapısı şu an üst düzey çünkü Türkçe, İngilizce ve Arapça konuşabiliyor. Rusça'da da çalışmalar bitmek üzere. Yani kısa bir süre sonra onu da konuşabilecek. Ellerindeki basınç sensörleri ile istediğini çok rahat şekilde tutabiliyor. Yine koku sensörleriyle birçok kokuyu algılayacak seviyeye getirdik. Yaş ve cinsiyet analizi yapıyor, isim tanıma özelliğine sahip. Sensörler vasıtasıyla sizden aldığı bilgileri kendi 'kütüphane bilgisi' dediğimiz internet bilgisiyle kıyaslayarak yorum yapabiliyor. Derin öğrenme sistemiyle öğrettiğiniz birkaç bilgiyi sentezleyerek yeni bilgi üretebiliyor. Henüz bu özelliklerde Türkiye'de bir robot yok."

    Robotun çeşitli alanlarda kullanılabileceğine işaret eden Akın, "Bu robot uluslararası alanlarda ve havalimanlarında daha güçlü olabilmemizi sağlayacak. 4 dil olarak havalimanlarında kullanılabilecek. Yine güvenlikte ve hizmet sektöründe de kullanılabilecek. Akıncı-4 dünyadaki insansı robotların belki çok daha az gerisinde ama yakın zamanda dünya standartlarını yakalayacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Konuşma, Dil, yapay zeka, tasarım, insansı robot, AkınRobotics, Akınsoft, Akınsoft yazılım firması, Konya
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