Türkiye'de blockchain kuluçka merkezi kuruluyor

TBV ve BKM öncülüğünde haziran ayında kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üyelikleri ile ilgi odağı haline gelen Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) gelecek günlerde önemli bir yeniliği daha imza atmaya hazırlanıyor. Bloomberg HT'de Finansal Teknoloji Programına katılan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve BKM Genel Müdürü Soner Canko, BCTR çatısı altında, blockchain ile ilgili yapılacak çalışmalar için gelecek günlerde bir "kuluçka merkezi" kurulacağını açıkladı.

Gençlerin önünü açmak ve onları cesaretlendirmek istediklerini belirten BKM Genel Müdürü Canko, "Biz de bu anlamda 'somut katkı ne yapabiliriz', 'bir kuluçka merkezi, bir ortak çalışma alanı yaratabilir miyiz' diye düşünüyoruz. Tabi ne kadar çok üye bir araya gelirse, ne kadar çok fon toplarsak bunu mümkün kılabileceğiz. Çünkü orada imece usulü çalışıyoruz" diye konuştu.

'İLERİYE YÖNELİK ALANI ÇOK AÇIK BİR KONU'

Blockchain'in geçmişinin 10 seneye dayandığını, ancak son iki üç senedir dünyada müthiş bir ivme kazandığını belirten TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise buna karşın henüz daha altyapısının henüz belirlenmediğini, bir iki tane iyi örneğin dışında uygulamaların henüz tam belirgin olmadığının altını çizdi. Buna karşın blockchainin ileriye yönelik alanının çok açık bir konu olduğunu kaydeden Eczacıbaşı, burada büyük bir fırsatın da olduğunu söyledi. Yeni fırsatları değerlendirmek ve altyapısını çalışmak üzere yapılaşmalar gerekli olduğunu kaydeden Eczacıbaşı, "Özellikle kurumların bir arada çalışmasını sağlayacak alt yapı kurumları gerekli. BCTR de bu amaçla kurulu. Kar amacı gütmüyor. İnsanların ve kurumların bir birileriyle ilişkilerini sürdürmesi, yenilikleri izlemesi, beraber hareket etmelerini sağlamak için bir yapı oluşturma gereğini hissettik ve onun için yola çıktık" diye konuştu.

'BCTR DÖRT AYDA 33 ÜYEYE ULAŞTI'

© REUTERS / Benoit Tessier Konser için Bitcoin istediler

Blockchain'in işbirliği gerektiren düşünsel bir devrim olduğunu ifade eden Soner Canko ise bu işbirliğinde tek bir kurum ya da bireyin çok da bir önemli olmadığının altını çizdi. Hep birlikte bir platformda bir araya gelmenin çok daha büyük bir değer üreteceğini düşündüklerini vurgulayan Canko, "Haziran ayında kurulan BCTR'ye aradan 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, şu anda Türkiye'nin alanında öncü 33 şirketi üye oldu. Hatta biz yayına gelirken üye sayımız 32 idi. Programdan hemen önce bir üyemiz daha oldu ve sayımız 33'e çıktı" diye konuştu.

'BİRİNCİ SIRADA OLMASI GEREN ÜST DÜZEY SAHİPLENME'

Türkiye'de tüm üst düzey yöneticilere çağrıda bulunduklarını ifade eden Soner Canko, blockchain ile ilgili bu ülkede bir şeylerin başarılı olabilmesi için ilk sırada olması gerekenin üst düzey sahiplenme olduğunu ifade etti. Canko, şirketlerin tepe yöneticilerin bunu çok iyi bilmesi ve sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi.

'YEP YENİ BİR KONSEPT, YEP YENİ BİR MODEL'

Bütün bunlara karşın roket hızı yukarı fırlamaya çok da fazla kanmamak gerektiğinin altını çizen TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise bir takım aksaklıklar ve hayal kırıklıklarının çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu yükseliş trendinin bu şekilde hızlı devam etmesinin beklenmemesi gerektiğini belirten Eczacıbaşı, "Mesala Bitcoin'de gayet güzel bir örnek yaşandı. Birden bire hayal kırıklığı yaşandı. Bu konseptin genelinde bu yaşanacaktır. Ama bu konsept var aslında. Yep yeni bir konsept, yep yeni bir model, gerçekçi bir model, öyle veya böyle bu devam edecek. Oturmasını beklememiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.