Sarılmaktan hoşlanmamak çocukluk dönemiyle ilişkili olabilir

Yeni bir çalışma ailelerde duyguların fiziksel ifadesinin ve dozunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

© Sputnik / Vladimir Astapkoviç Uzmanlara göre, ilk bakışta aşk diye bir şey yok

ABD'de yapılan bir araştırma bazı insanların sarılmayı neden tercih etmedikleri konusuna ışık tutuyor. Northern Illinois Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre yetiştirilme tarzı, sarılma ve benzeri fiziksel temaslardan kaçınmanın nedenleri arasında olabilir.

Duygu ve tepkileri fiziksel olarak ifade etmekten kaçınan ailelerin çocuklarının büyüdüklerinde benzer davranış biçimlerini sürdürdükleri tahmin ediliyor. Örneğin sarılmaktan rahatsızlık duyan kişilerin ebeveynleri, çocukluklarında bu kişilere sıklıkla sarılmamış olabilir.

Çocukluk döneminde fazlasıyla kucaklanan kişilerde ise bıkkınlık nedeniyle bu davranıştan kaçınma eğiliminin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Bilim insanlarına göre çocukluğunda ‘dokunmaya aç' kalmış çocukların büyüdüklerinde sosyal çevrelerindeki kişilerle mutlaka fiziksel temasta bulunma ihtiyacı hissetmeleri de bir başka sonuç.

Northern Illinois Üniversitesi'nde danışmanlık ve danışmanlık eğitimi profesörü Suzanne Degges-White yaptıkları çalışmanın sonucunda sadece sarılmanın değil genel olarak fiziksel temasın çocuklukla ilişkili olduğunu kaydetti. White "Bir arkadaşla kol kola girmek, sarılmak birinin sırtına kimi zaman onaylama anlamına da gelen şekilde dokunmak çocukluk deneyimlerimizin bir ürünü" dedi.

KÜLTÜREL UNSURLAR DA ÖNEMLİ

2012 yılında yapılan bir çalışma, sarılmayı seven insanlar tarafından yetiştirilen kişilerin bu geleneği sürdürme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak bu tür bir fiziksel temasta bulunmak kültürel unsurlarla da yakından ilişkili. 2010 yılında yapılan bir araştırma, Amerika ve İngiltere'deki insanların, Fransa veya Porto Riko'da yaşayanlara göre daha az sarıldıklarını ve dokunduklarını ortaya koymuştu.