Yapay zeka gelecekte insanları daha zeki hale getirecek

Yapay zekadaki ilerlemelerin insanlar için olumsuz sonuçları olacağına dair tezleri reddeden bazı uzmanlara göre bu teknoloji bizleri daha da zeki hale getirecek.

Kaliforniya San Diego Üniversitesi Nörobiyoloji Profesörü Terrence Sejnowski'ye göre insan beyninin çalışma prensibine göre modellenen yapay zeka aslında yeteneklerimizi artırıyor.

‘Derin Öğrenme Devrimi' adlı kitabı kapsamında konuyu analiz eden Sejnowski'ye göre yeteneklere katkıda bulunan yapay zeka, insanoğlunu gelecekte daha zeki hale getirecek. Örneğin internetten arama yapmak için Google'ın kullanılması veya online çeviri hizmetlerinden yararlanılması daha etkili ve hızlı sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

Kanser tanısı için deri lezyonlarının X-ray imajları ve fotoğraflarının okunmasında yapay zekadan yararlanılmaya başlandığına dikkat çeken akademisyen bunun daha az hata ve hızlı tanı konulmasını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Sejnowski, yapay zekanın daha sık kullanılmaya başlanmasının insanlar için önemli getirileri olduğunun altını çiziyor.

‘İNSAN BEYNİ HENÜZ TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ'

Yapay zekanın getirilerinden bir diğeri ise oldukça karmaşık süreçleri hatasız yürütebiliyor olması. Bu da insanlara zorlu işlemleri hatasız yürütme fırsatı sunuyor.

Sejnowski'ye göre bu gelişmeler karşında duyulan kaygı ise yersiz: "Bilgisayarların genel insan zekasına ulaşmadan önce gitmesi gereken çok uzun bir yol var. Günümüzün en gelişkin derin öğrenme ağı, insan nöral korteksinin oldukça küçük bir parçasının, ancak bir pirinç tanesi büyüklüğündeki parçasının, gücüne eşit. Ve insan beyninin daha büyük beyin bölgeleri arasındaki etkileşimleri dinamik olarak nasıl organize ettiğini bile henüz bilmiyoruz."