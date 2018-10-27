Vatandaşlarının yaşam süresi en uzun olan ülkeler belirlendi

The Sun gazetesinde yer alan habere göre geçen yıl en uzun yaşam süresi reytinginin başını çeken Japonya bu yıl, 2040’a kadar ortalama yaşam süresinin 85.8 yıla çıkması beklenen İspanya’ya kaptırdığı belirtildi.

ABD merkezli Hastalık Ölçütleri ve Değerlendirmeleri Enstitüsü'nün (IHME) araştırma raporunda yer alan tahmine göre 2040'a kadar İspanya, ortalama yaşam süresinin en çok artacağı ülke olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, İspanya'daki ortalama yaşam süresinin artmasında insanların en çok sebze, meyve ve balık, en azsa et ve yumurta tükettiği Akdeniz diyetinin büyük rolü olduğunu ifade ediyor.

Ortalama yaşam süresinin 85.7 yıl olarak hesaplandığı Japonya ise sıralamadaki ikinci ülke oldu. Üçüncülüğe Singapur yerleşirken, İsviçre dördüncü, İtalya ise beşinci sırada yer aldı. Ardından sırasıyla İsrail, Fransa, Lüksemburg ve Avustralya geliyor.