NASA’nın yeni takımyıldızları: Hulk, Mjolnir, Godzilla

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 21 adet yeni gama ışını takımyıldızına sevilen çizgi roman kahramanları, film ve dizi karakterlerinin isimlerini vererek Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu’nun göreve başlamasının 10. yıl dönümünü kutladı.

© REUTERS / NASA Yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfedildi

Evrenin en güçlü enerji kaynağı gama ışınlarının gizemini aydınlatmak amacıyla 2008 yılında NASA tarafından faaliyete geçirilen Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu'nun göreve başlamasının 10. yılı ilginç bir şekilde kutlandı.

NASA, çıplak gözle görülemeyen 21 yeni gama ışını takımyıldızına popüler kültürün sevilen karakterlerinin isimlerini verdi.

Bu karakterler arasında Marvel Sinematik Evreni'nin en ünlü süper kahramanı yeşil dev Hulk ve şimşek tanrısı Thor'un efsanevi çekici Mjolnir, Doctor Who'nun zaman makinesi TARDIS, Star Trek'te yer alan yıldız gemisi Starship Enterprise ve hayali Japon canavarı Godzilla yer alıyor.

Scientists from NASA will list several new star constellations. This is how Hulk, Godzilla will appear in the sky, as well as the TARDIS time machine from the Doctor Who series, the USS Enterprise ship from Star Trek and other objects from films and TV series. pic.twitter.com/sur0pYBImX — Nadezhda Alekseevna (@ga2MtyeU0d3lRuz) October 25, 2018

​İşte şimdi bu karakterler, NASA tarafından takımyıldızlarına isim olarak verildi. NASA Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu'nun göreve başlamasının 10. Yıl dönümü adına popüler kültürün sevilen kahramanlarını takım yıldızlarına isim olarak atadı.

Öte yandan Fermi Uydusu, Albert Einstein, Golden Gate Köprüsü, Vasa, Eiffel Kulesi, Saturn V Roketi gibi pek çok bilindik simge, NASA'nın yeni gökyüzü takviminde yer alıyor.