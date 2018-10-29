NASA’nın yeni takımyıldızları: Hulk, Mjolnir, Godzilla

NASA, çıplak gözle görülemeyen 21 yeni gama ışını takımyıldızına popüler kültürün sevilen karakterlerinin isimlerini verdi.
Bu karakterler arasında Marvel Sinematik Evreni'nin en ünlü süper kahramanı yeşil dev Hulk ve şimşek tanrısı Thor'un efsanevi çekici Mjolnir, Doctor Who'nun zaman makinesi TARDIS, Star Trek'te yer alan yıldız gemisi Starship Enterprise ve hayali Japon canavarı Godzilla yer alıyor.
Scientists from NASA will list several new star constellations. This is how Hulk, Godzilla will appear in the sky, as well as the TARDIS time machine from the Doctor Who series, the USS Enterprise ship from Star Trek and other objects from films and TV series. pic.twitter.com/sur0pYBImX— Nadezhda Alekseevna (@ga2MtyeU0d3lRuz) October 25, 2018
Öte yandan Fermi Uydusu, Albert Einstein, Golden Gate Köprüsü, Vasa, Eiffel Kulesi, Saturn V Roketi gibi pek çok bilindik simge, NASA'nın yeni gökyüzü takviminde yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)