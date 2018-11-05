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04:06 05 Kasım 2018
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    gelin, evlilik, nikah

    Evlilikte sözlü kavga sigara ve alkol gibi tehlikeli

    © AA /
    Bilim
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, evlilikte çıkan kavgaların çiftler üzerinde sigara ve alkol gibi zararlı olduğunu ortaya koydu.

    LGBT bayrağı
    © AFP 2018 /
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    Nevada ve Michigan üniversitelerinde yapılan araştırmada 373 evli çift 16 yıl boyunca gözlemlendi. Çiftlerin çocuk büyütme, para ve hobileriyle ilgili tartışmalarının sağlıkları üzerindeki etkileri incelendi.

    Euronews'in haberine göre, sağlık seviyelerini belirlemek için evli bireylere sağlıklarının iş veya hobilerini yapmalarına engel olup olmadığı, uyumakta sorun yaşayıp yaşamadıkları, stres ve baş ağrıları geçirip geçirmedikleri gibi sorular yönlendirildi.

    Beş puan üzerinden değerlendirilen sağlık endeksinde daha az tartışan çiftlerde sağlık ortalaması 4,07 puan olarak belirlenirken, çok tartışan çiftlerde 3.86 puan olarak hesaplandı.

    TARTIŞMALAR ERKEKLERİ DAHA OLUMSUZ ETKİLİYOR

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    Araştırmacılar, sonuç olarak tartışan çiftlerde her iki eşin de sağlık sorunlarında artış gözlemlese de, erkekler için sonuçlar kadınlara göre daha olumsuz çıktı.

    Anlaşmazlıkların vücut üzerindeki negatif etkileri arasında ateşin yükselmesi, iştahın değişmesi, stres hormonlarının daha fazla salgılanması gibi sorunlar var.

    Uluslararası İlişki Araştırmaları Birliği'nin (International Association for Relationship Research) konferansında yaptıkları araştırmayı tanıtan araştırmacı Rosie Shrout, "İlişkilerde çok sayıda tartışmaya maruz kalmak sağlık açısından çok kötü, tıpkı sigara ve alkol içmek gibi" dedi.

    EVLİLİK ÖMRÜ UZATIYOR MU?

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    © Fotoğraf: Facebook
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    Daha önce yapılan birçok araştırma evliliklerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini konu aldı. Bunlara göre evli insanlar, bekar olanlara göre daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürüyor.

    Ancak Nevada ve Michigan üniversitelerinin araştırması bu bulguların her zaman doğru olmadığını göstermiş oldu. Shrout, "İnsanın evlilik cüzdanına imza atması onları sağlıklı yapmıyor, çiftlerin birbirlerine karşı tutumları bunu belirliyor" şeklinde konuştu.

    Araştırmacılar tek bir anlaşmazlığın doğrudan sağlık sorunları oluşturacağı anlamına gelmediğini de hatırlatarak, çiftlere uzun vadede iletişim kurarak anlaşmazlıkları en aza indirmeye çalışmalarını öneriyor.

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    Etiketler:
    Kavga, Evlilik, Euronews, Nevada Üniversitesi, Michigan Devlet Üniversitesi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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