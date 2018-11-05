Evlilikte sözlü kavga sigara ve alkol gibi tehlikeli

Euronews'in haberine göre, sağlık seviyelerini belirlemek için evli bireylere sağlıklarının iş veya hobilerini yapmalarına engel olup olmadığı, uyumakta sorun yaşayıp yaşamadıkları, stres ve baş ağrıları geçirip geçirmedikleri gibi sorular yönlendirildi.
Beş puan üzerinden değerlendirilen sağlık endeksinde daha az tartışan çiftlerde sağlık ortalaması 4,07 puan olarak belirlenirken, çok tartışan çiftlerde 3.86 puan olarak hesaplandı.
TARTIŞMALAR ERKEKLERİ DAHA OLUMSUZ ETKİLİYOR
Anlaşmazlıkların vücut üzerindeki negatif etkileri arasında ateşin yükselmesi, iştahın değişmesi, stres hormonlarının daha fazla salgılanması gibi sorunlar var.
Uluslararası İlişki Araştırmaları Birliği'nin (International Association for Relationship Research) konferansında yaptıkları araştırmayı tanıtan araştırmacı Rosie Shrout, "İlişkilerde çok sayıda tartışmaya maruz kalmak sağlık açısından çok kötü, tıpkı sigara ve alkol içmek gibi" dedi.
EVLİLİK ÖMRÜ UZATIYOR MU?
Ancak Nevada ve Michigan üniversitelerinin araştırması bu bulguların her zaman doğru olmadığını göstermiş oldu. Shrout, "İnsanın evlilik cüzdanına imza atması onları sağlıklı yapmıyor, çiftlerin birbirlerine karşı tutumları bunu belirliyor" şeklinde konuştu.
Araştırmacılar tek bir anlaşmazlığın doğrudan sağlık sorunları oluşturacağı anlamına gelmediğini de hatırlatarak, çiftlere uzun vadede iletişim kurarak anlaşmazlıkları en aza indirmeye çalışmalarını öneriyor.
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