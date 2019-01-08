NASA'nın TESS uydusu yeni bir öte gezegen keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, ilk öte gezegen keşfini gerçekleştirdi.
Weird 'Sub-Neptune' Exoplanet Discovered by NASA Space Telescope https://t.co/g5xN9q0hUV pic.twitter.com/unBh6gS0J4— SPACE.com (@SPACEdotcom) January 7, 2019
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre TESS, Dünya'dan 53 ışık yılı uzakta Ağcık (Reticulum) Takımyıldızı'ndaki "HD 21749" yıldızının yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını belirledi.
Öte gezegenin etrafında döndüğü yıldızın yörüngesindeki bir turu Dünya zamanıyla 36 günde tamamladığı ifade edildi.
‘ORTALAMA YÜZEY SICAKLIĞI, 150 DERECE CİVARINDA'
Neptün ve Uranüs gibi gaz devlerinin büyük oranda hidrojenden oluştuğuna, dolayısıyla öz kütlelerinin yoğun olmadığına dikkat çeken ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesi'nden (MIT) gökbilimci Diana Dragomir, "Bu gezegen büyük ihtimalle yoğun su içeriyor ve ağır gazlardan oluşan bir atmosfere sahip" dedi.
"HD 21749b" TESS'in varlığı doğrulanan 8. öte gezegen keşfi oldu.
Keşfe dair detaylar Dragomir ve diğerleri tarafından The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.
TESS, öte gezegenleri ‘geçiş' denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. ‘Geçiş', bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bilim adamları bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.
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