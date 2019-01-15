Kayıt
12:07 15 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Buğday unu

    Dünya Sağlık Örgütü’ne göre karbonhidrat ‘hayat kurtarabilir’

    © Fotoğraf : Instagram
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kepekli ekmek, yulaf gibi ‘iyi’ karbonhidratlardaki liflerin koruyucu etkiye sahip olduğunu ortaya koyan çalışmaya göre düşük karbonhidrat diyeti iyi bir tercih değil

    Instant noodle
    © AFP 2018 /
    Çin'in Kara Cuma'sı Bekarlar Günü için para biriktirmek amacıyla uyguladığı diyet sonrası hastanelik oldu
    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) görevlendirilmesiyle yapılan bir araştırmaya göre makarna, ekmek, çerez, bakliyatlar ve kepekli tahıllarda yani ağırlıklı olarak karbonhidratlarda bulunan lifin daha fazla tüketilmesi, insanlarda kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini azaltıyor. Araştırma sonuçları, popüler düşük karbonhidrat diyetinin en iyi seçenek olmadığını ortaya koyuyor.

    Bilim insanları günde en az 25 —29 gram arasında olmak üzere 30 gram ve üzerinde lif alınması gerektiğini belirtiyorlar.

    HER BİN KİŞİDE 13 DAHA AZ ÖLÜM

    Buzdolabı
    © Flickr / Alexa Clark
    Rusya’dan diyet yapanları uyaran buzdolabı
    Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan incelemeye göre, lif yönünden zengin gıdalar tüketenlerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm ve diğer nedenlerden kaynaklı ölüm oranları daha az lifli besinler alanlara göre yüzde 15-30 oranında düşüyor. Koroner kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser de yüzde 16-24 oranında azalıyor. Sonuçlar, yüksek lifli besinler tüketen her 1000 kişi için daha az lifli gıda tüketenlere göre 13 daha az ölüm ve 6 daha az koroner kalp hastalığı vakası anlamına geliyor.

    Obezite
    © AP Photo / Rogelio V. Solis
    Obezite, kanser riskini dört katına çıkarıyor
    ​Bilim insanları araştırma kapsamında, 135 milyon kişinin verilerini içeren 185 gözlemsel çalışmayı, 4 bin 635 erişkini kapsayan 58 klinik çalışmayı incelediler.
    Bir günde tüketilen diyet lifindeki her 8 gram artışta toplam ölüm ve koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser insidansı yüzde 5-27 oranlarında azaldı. İnme ve meme kanserine karşı koruma da arttı.

    "DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ YETERLİ LİF SAĞLAYAMAZ"

    Araştırma ekibinin başında yer alan profesör Jim Mann konuya ilişkin açıklamasında düşük karbonhidrat diyetinde lif bakımından zengin gıdalar tüketmenin zor olduğunu belirtti. Bazı insanların lif takviyesi aldıklarını anımsatan Mann "Bu takviyelerin fayda gösterdiğine dair büyük kanıtlar yok. Yalnızca meyve ve sebzelerden yeterli miktarda lif elde etmek de neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.

    Uzmanlar her karbonhidrat diyetinin lif bakımından zengin olmadığının altını çiziyorlar.

    İlgili konular:

    Sistem hatasıyla bankamatiklerden yüz binlerce dolar çekti: '4.5 ay şişman bir Kanye West gibi hayat sürdüm'
    ABD dünyanın en ‘şişman’ ülkesi
    Etiketler:
    lifli gıda, kolorektal kanser, kanser, Koroner kalp hastalığı, diyabet, lifli, karbonhidrat, tahıl, kepekli, bakliyatlar, çerez, makarna, ekmek, Lancet, Dünya Sağlık Örgütü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    Karikatür
    'Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet