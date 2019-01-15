Dünya Sağlık Örgütü’ne göre karbonhidrat ‘hayat kurtarabilir’

Bilim insanları günde en az 25 —29 gram arasında olmak üzere 30 gram ve üzerinde lif alınması gerektiğini belirtiyorlar.
HER BİN KİŞİDE 13 DAHA AZ ÖLÜM
"The analyses provide compelling evidence that dietary #fibre & whole #grain are major determinants of numerous health outcomes & should form part of #publichealth policy"— The Lancet (@TheLancet) January 11, 2019
Comment: #Carbohydrate & human health—is it all about quality? https://t.co/UYvsLKPJPO pic.twitter.com/fkYr66alZO
Bir günde tüketilen diyet lifindeki her 8 gram artışta toplam ölüm ve koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser insidansı yüzde 5-27 oranlarında azaldı. İnme ve meme kanserine karşı koruma da arttı.
"DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ YETERLİ LİF SAĞLAYAMAZ"
Araştırma ekibinin başında yer alan profesör Jim Mann konuya ilişkin açıklamasında düşük karbonhidrat diyetinde lif bakımından zengin gıdalar tüketmenin zor olduğunu belirtti. Bazı insanların lif takviyesi aldıklarını anımsatan Mann "Bu takviyelerin fayda gösterdiğine dair büyük kanıtlar yok. Yalnızca meyve ve sebzelerden yeterli miktarda lif elde etmek de neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar her karbonhidrat diyetinin lif bakımından zengin olmadığının altını çiziyorlar.
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