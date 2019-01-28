İtalyan astronot: Uzayda bacaklara ihtiyacımız yok, onlar yerine dört el ve bir kuyruğu tercih ederim

İtalyan astronot Luca Parmitano’ya göre, gelecekte ‘uzayın derinliklerine’ düzenlenecek yolculuğun mürettebatı, fazladan bir uzva sahip olmak ya da kış uykusuna yatmak gibi olağanüstü genetik ve fiziksel değişiklikler geçirebilir.

İtalyan dergisi Ulisse'ye verdiği röportajda Parmitano, "Genetiği değiştirilmiş astronotların var olması mümkün mü? Evet, gayet mümkün" dedi.

Astronot Parmitano şöyle devam etti: "Söz konusu genler insanoğlunun doğuştan gelen bir kış uykusu güdüsüne sahip olmasından sorumlu olabilir, ancak kendilerini hiçbir şekilde açıkça dışa vurmazlar. Eğer bu genleri aktive edebilmenin bir yolunu bulursak, bunu denememizin önünde hiçbir engel yok. Hatta daha da ileri gidersek, uzaydayken bacaklara ihtiyaç duymadığımızı fark ederiz. Ancak dört el ve sağlam bir kuyruğa sahip olmak, uzayda çok daha kullanışlı olacaktır."

‘HÜCRESEL BÖLÜNMEYİ ENGELLEMEK MÜMKÜN OLACAK'

Parmitano'ya göre gelecekte, nanoteknolojinin yardımıyla hücresel bölünmenin türleri olan mayoz ve mitoz bölünmeyi bloke etmek mümkün olacak. Bu sayede de kozmik ışınım, gemi mürettebatı için eskisi kadar tehlikeli olmayacak. Ayrıca Parmitano'ya göre insanlı uzay uçuşlardaki bu tür yenilikler artık ‘fantastik' olarak değerlendirilemeyecek.

‘JULES VERNE'İN KİTAPLARINDA OKUDUĞUMUZ HER ŞEY ŞU ANDA UYGULANABİLİR'

İtalyan astronot, "Günümüzde Jules Verne kitaplarını okurken orada yazılanları birer bilimkurgu ürünü olarak değerlendirmiyoruz. Zira her biri hayal edilebilir ve uygulanabilir görünüyor. Ancak bunları gerçekleştirmek her daim kolay olmadı" dedi.

‘ETİK OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALARI ÇOK UZUN SÜRMEYECEKTİR'

Parmitano, insan vücudunda yapılacak bu tür değişikliklerin etik açısından büyük tartışmalara sebep olacağını da düşünmüyor. Astronota göre, ‘etik ebedi bir dogma değil. Yıllar içerisinde etik de değişecek ve zamanın akışını yakalayan bilime yetişecek.'

‘MARS'A İNSANLI YOLCULUK 20 YIL İÇERİSİNDE MÜMKÜN'

Şu an için daha ‘elle tutulur' olan uzay planları hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Parmitano, Mars'a 20 yıl içerisinde yolculuk etmenin mümkün olacağını söyledi.

Parmitano, yakın zamanda Soyuz MS-13 uzay gemisiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikinci yolculuğunu gerçekleştirecek. Astronotun ilk uzay yolculuğu, 2013 yılının 29 Mayıs-11 Kasım döneminde gerçekleşmişti.