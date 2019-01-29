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19:24 29 Ocak 2019
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    Kanser hücreleri

    İsrailli bir grup bilim insanı, tüm kanser türlerinde kökten yok eden bir tedavi bulduklarını açıkladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Bilim
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    İsrailli bilim insanlarından oluşan küçük bir grup araştırmacı, kanserin tüm türlerini kökten yok edebilecek bir yöntem bulduklarını öne sürdü. Araştırmayı yürüten AEBi firmasından yapılan açıklamada, tedavinin 1 yıl içerisinde hazır olacağı duyuruldu.

    Kanser hücresi- Deney
    © AP Photo / Stephan Savoia
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    İsrailli bir grup bilim insanı 'tüm kanser türlerine etki edecek tedavi yöntemi geliştirdiklerini' iddia etti.

    'TEDAVİ BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANIMA HAZIR HALE GELECEK'

    Araştırmayı yürüten, 2000 yılından beri faaliyet gösteren AEBi şirketinin sahibi Dan Aridor tarafından yapılan açıklamada "1 yıl içerisinde kanserin tedavisini hazır hale getireceğimize inanıyoruz" dendi.

    'TEDAVİNİN KEMOTERAPİ VE BENZERİ TEDAVİLER GİBİ YAN ETKİLERİ YOK'

    Jerusalem Post'un haberine göre, Aridor açıklamasına "Kanser tedavi yöntemimiz, ilk günden itibaren etkisini gösterecek ve birkaç haftayı takiben uygulanacak. Günümüzdeki kemoterapi vb. gibi yöntemler gibi olmayan bu yeni tedavide neredeyse hiçbir yan etki görülmeyecek" sözleriyle devam etti.

    ​Dünya genelinde her yıl 18.1 milyon insan kanser hastalığına yakalanırken, her 6 ölümden 1'inin nedeninin yine kanser olması, hastalığı çağımız için oldukça önemli kılmakta.

    '‘PEPTİD' ADI VERİLEN PROTEİNLER, KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDECEK'

    Tavuk çiftliği
    © AP Photo / Eric Risberg
    İskoçyalı uzmanlar kanser ilacı yumurtlayan tavuk yetiştirdi
    Tüm tedavilerin kanser hücrelerinin belirli bir noktasını hedef aldığını belirten uzmanlar, kanser hücrelerinin mutasyon geçirerek bağışıklık kazandığını belirledi.

    Noktasal yaklaşım yerine tümden imha yöntemini seçen araştırmacılar, "MuTaTo" adını verdikleri tedaviyi spagettiye veya ahtopota benzetti. Çünkü bu tedavi ile diğer büyük moleküllerin erişemediği yerlere erişilebiliyor.

    Kanser hücrelerini yok etmek için üretilen proteinlere 'Peptid' adı verildi. 12 amino asit uzunluğunda olan ve çok farklı kombinasyonlarda üretilen bu proteinler, kanser hücrelerine üç yönden saldırıyor. Bu şekilde tüm savunmalarını aynı anda etkisiz hale getirebiliyor. Ayrıca şirketin CEO'su ve araştırma ekibinden doktor Ilan Morad bu noktada, "Tedavinin mutasyonlardan etkilenmeyeceğinden emin hale geldik" açıklamasını yaptı.

    'AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ KOKTEYLİNE BENZİYOR'

    Kanser hücresi- Deney
    © AP Photo / Stephan Savoia
    Bilim insanları, kanser hücrelerini erken evrede engelleyen yöntem geliştirdi
    Doktorlar, yöntemi AIDS tedavisinde kullanılan ilaç kokteyline benzetiyor. Ancak bu proteinler sağlıklı hücrelere zarar vermiyor ve AIDS hastalarındaki, hastalığı taşıma durumunun aksine, MuTaTo tedavisi ile hasta olan hücreler yok edilecek.

    'FARALER ÜZERİNDE YÜZDE 99.9 BAŞARI SAĞLANDI'

    Araştırmacılar hastalardan alınacak örneğe göre hazırlanacak protein kokteyli ile kanserin birkaç haftada tamamen yok edileceğini söylüyor. Fareler üzerinde yüzde 99.9 başarı sağlayan tedavinin sonuçlarının tekrarlanabilir ve stabil olduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Kanser tedavisi, Kanser, AEBi, Jerusalem Post, Dan Aridor, İsrail
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