'Berlinli hasta'dan sonra 'Londralı hasta': AIDS'e yol açan virüsten kurtulan ikinci kişi

İngiltere'de HIV pozitif teşhisi konan bir hastanın kök hücre tedavisinin ardından AIDS'e neden olan virüsten kurtulduğu tahmin ediliyor. AIDS'li bir hastanın iyileşmesi tarihte ikinci kez görülüyor.

Adı açıklanmayan ve ‘Londralı hasta' olarak adlandırılan kişinin, çok nadir bir genetik mutasyon sayesinde HIV'e karşı bağışıklığı bulunan bir bağışçıdan kemik iliği nakli yapılması sayesinde tedavi olduğu belirtildi. AIDS ilaçlarını 18 ay önce kullanmayı bırakan hastada HIV'in izine rastlanmadığı belirtildi.

© Sputnik / Sergei Veniavskiy HIV taşıyanların yüzde 75'i durumundan haberdar

University College London'da çalışırken hastanın tedavisini üstlenen HIV uzmanı Profesör Ravindra Gupta, "Artık ölçebileceğimiz bir virüs kalmadı. Hiçbir şey tespit edemiyoruz. Hasta işlevsel bir şekilde tedavi edildi ve şu anda nekahat döneminde" dedi.

'HENÜZ ERKEN'

Ancak Gupta, hastanın ‘tamamen iyileştiğini söyleyebilmek için henüz çok erken' olduğu konusunda uyardı.

2003 yılında HIV pozitif olduğu belirlenen hastaya 2012 yılında da ‘Hodgkin lemfoma' adı verilen bir tip kan kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. 2016 yılında hastanın kanserin tedavisi için kök hücre naklini kabul ettiği ifade edildi. Gupta, "Bu gerçekten onun yaşaması için son çareydi" dedi.

'BERLİNLİ HASTA' İLK ÖRNEKTİ

AIDS'ten tamamen kurtulan ilk kişi 2007 yılında Almanya'da benzer bir tedavi gören ABD'li Timothy Brown'du. Brown da o dönem ‘Berlinli hasta' olarak anılıyordu.

Living history: Timothy Brown, also known as the “Berlin Patient,” was the first person cured of HIV. Now researchers in England say a second person has been free of the AIDS virus for the last 18 months using the same stem cell transplant method, a possible second cure. pic.twitter.com/POx6UtbYhE — Manuel Valdes (@ByManuelValdes) 5 Mart 2019

1980'lerde yayılmaya başladığından beri AIDS dünya çapında 35 milyon kadar kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.