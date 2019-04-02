Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da çığır açan bir buluşu paylaşacağız

Gözlemevi, duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.
Media #Advisory: #PressConference on 1st result from @ehtelescope 10 April, Brussels & streamed online at #ESOlive For questions during the event #AskEHTeu https://t.co/l9c2q3ttXZ pic.twitter.com/UExF8o3crc— ESO (@ESO) 1 Nisan 2019
Bilim insanları 2017 yılında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı. Proje EHT olarak da adlandırılıyordu.
SOSYAL MEDYADAN DA İZLENECEK
Ana basın toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 Nisan'da yerel saatle 15.00'te gerçekleştirilecek. Diğer toplantılarsa Şili, Japonya, Çin ve ABD'de yerel dillerde yapılacak.
DOĞRUDAN GÖRMEK İMKÂNSIZ
Tüm ışığı emdiğinden doğası gereği karadelikleri doğrudan görmek imkânsız. Varlıkları yıldızlar ve galaksiler üzerindeki etkilerinden anlaşılabiliyor. Ancak bilim insanları bu projeyle kara deliğin etrafındaki dairesel olay ufkunu görmeyi umuyorlar.
Olay ufku, ışığın artık kaçış hızına ulaşamayacağı bir kara deliğin dışındaki nokta olarak tarif ediliyor ve uzmanlara göre görüntülemek zor olsa da teorik olarak mümkün.
EHT, dünya çapında 10'dan fazla teleskop ve 14 kurumum katılımıyla radyo dalgalarında Sagittarius A*'yı inceliyor.
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