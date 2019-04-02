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    Avrupa Güney Gözlemevi tarafından paylaşılan bir süper kütleli karadelik

    Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan'da çığır açan bir buluşu paylaşacağız

    © AFP 2019 / M. Kornmesser
    Bilim
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    Bilim insanları, 10 Nisan'da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. İlk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

    Uzay görüntüleri
    © Fotoğraf : Roscosmos / Oleg Kononenko
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    Avrupa Güney Gözlemevi yaptığı bir basın duyurusunda, 10 Nisan'da karadeliklerle ilgili çığır açan bir bulgunun paylaşılacağını açıkladı.

    Gözlemevi, duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.

    ​Bilim insanları 2017 yılında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı. Proje EHT olarak da adlandırılıyordu.

    SOSYAL MEDYADAN DA İZLENECEK

    Ana basın toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 Nisan'da yerel saatle 15.00'te gerçekleştirilecek. Diğer toplantılarsa Şili, Japonya, Çin ve ABD'de yerel dillerde yapılacak.

    Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin yakınlarındaki kara delik
    © Fotoğraf : NASA. ESA/C. Carreau
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    Duyuru, Avrupa Güney Gözlemevi ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından da sosyal medyada paylaşılacak. Youtube'da da izlenebilir olacak.

    DOĞRUDAN GÖRMEK İMKÂNSIZ

    Tüm ışığı emdiğinden doğası gereği karadelikleri doğrudan görmek imkânsız. Varlıkları yıldızlar ve galaksiler üzerindeki etkilerinden anlaşılabiliyor. Ancak bilim insanları bu projeyle kara deliğin etrafındaki dairesel olay ufkunu görmeyi umuyorlar.

    Olay ufku, ışığın artık kaçış hızına ulaşamayacağı bir kara deliğin dışındaki nokta olarak tarif ediliyor ve uzmanlara göre görüntülemek zor olsa da teorik olarak mümkün.

    EHT, dünya çapında 10'dan fazla teleskop ve 14 kurumum katılımıyla radyo dalgalarında Sagittarius A*'yı inceliyor.

    Etiketler:
    Sagittarius A, karadelik, Basın toplantısı, galaksi, Olay Ufku Teleskobu, Şili, Brüksel, Belçika, Japonya, Çin, ABD
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