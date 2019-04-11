İlk kara delik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Astrofizik tarihinde ilk kez bir kara deliğin fotoğraflanması sosyal medyanın da en önemli gündemi oldu.

​Fotoğrafın yayınlanmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı şeklinden dolayı kara deliği donuta, güç tuşuna veya Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Sauron'un Gözü'ne benzetti.

​KÜTLESİ GÜNEŞİN 6.5 MİLYAR KATI

Bilim insanları, günler öncesinden duyurdukları ‘çığır açıcı’ buluşu dün tüm dünyayla paylaştı. Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ilk kez bir fotoğrafı çekildi.

Nobody:

Astronomers: I’m going to take a picture of the #blackhole

The black hole: pic.twitter.com/kCCr0OuKaT — J Mad (@TheMadClass_PYP) 10 Nisan 2019

​Fotoğrafta, yoğun bir parlaklığa sahip ‘ateş çemberi’nin çevrelediği tam yuvarlak bir kara delik görülüyor. Bu parlaklığa, kızgın gazların deliğe düşmesi neden oluyor.

​40 milyar kilometre çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara delik, Güneş'in 6.5 milyar katı bir kütleye sahip.

wait… zoom out pic.twitter.com/D9gXZtjqY7 — Matt Buechele (@mattbooshell) 10 Nisan 2019

​DÜNYA PROJENİN ARKASINDAKİ KADINI KONUŞUYOR

Öte yandan buluş kadar konuşulan bir diğer nokta da, kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’nun arkasındaki isim Katie Bouman oldu.

M87 Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper masif kara deliğin fotoğrafının elde edilmesini sağlayan algoritmanın arkasında 29 yaşında genç bir kadın bulunuyor. BBC'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mezun bilgisayar bilimcisi Katie Bouman, dönüm noktası olarak değerlendirilen kara delik imajına olanak sağlayan bilgisayar programının geliştirilmesine öncülük etti.

Mezun olduktan sonra MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve MIT Haystack Gözlemevi'nden bir ekibin destek verdiği projenin liderliğini yapan Bouman'ın, dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan imajı mümkün kılan algoritma üzerinde üç yıl önce çalışmaya başladığı belirtildi.

Katie Bouman with the huge stack of hard drives used for #EHTblackhole image data https://t.co/cRfSMiHSe8 pic.twitter.com/0EYJ7ILOZw — Paul Coxon (@paulcoxon) 10 Nisan 2019

EKİPTE BİR TÜRK DE VAR: FERYAL ÖZEL

Olay Ufku Teleskobu (EHT) projesinde çalışan 200'den fazla bilim insanı arasında bir Türk de yer alıyor.

Washington Post'un haberine göre, EHT bilim konseyinin üyesi olan, Arizona Üniversitesi'nde görevli astrofizikçi Feryal Özel, kara delik fotoğrafını, kariyerinin en önemli gelişmesi olarak nitelendirdi.