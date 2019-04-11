İlk kara delik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı şeklinden dolayı kara deliği donuta, güç tuşuna veya Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Sauron'un Gözü'ne benzetti.
#BlackHole pic.twitter.com/0mlugyelou— Fatih Gider (@fatihhgider) 10 Nisan 2019
KÜTLESİ GÜNEŞİN 6.5 MİLYAR KATI
Bilim insanları, günler öncesinden duyurdukları ‘çığır açıcı’ buluşu dün tüm dünyayla paylaştı. Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ilk kez bir fotoğrafı çekildi.
Nobody:— J Mad (@TheMadClass_PYP) 10 Nisan 2019
Astronomers: I’m going to take a picture of the #blackhole
The black hole: pic.twitter.com/kCCr0OuKaT
Fotoğrafta, yoğun bir parlaklığa sahip ‘ateş çemberi’nin çevrelediği tam yuvarlak bir kara delik görülüyor. Bu parlaklığa, kızgın gazların deliğe düşmesi neden oluyor.
I thought I’d seen that before #blackhole pic.twitter.com/3QtpTOxBaI— Corms🦡 (@Cormsbadger) 10 Nisan 2019
40 milyar kilometre çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara delik, Güneş'in 6.5 milyar katı bir kütleye sahip.
wait… zoom out pic.twitter.com/D9gXZtjqY7— Matt Buechele (@mattbooshell) 10 Nisan 2019
DÜNYA PROJENİN ARKASINDAKİ KADINI KONUŞUYOR
M87 Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper masif kara deliğin fotoğrafının elde edilmesini sağlayan algoritmanın arkasında 29 yaşında genç bir kadın bulunuyor. BBC'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mezun bilgisayar bilimcisi Katie Bouman, dönüm noktası olarak değerlendirilen kara delik imajına olanak sağlayan bilgisayar programının geliştirilmesine öncülük etti.
Mezun olduktan sonra MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve MIT Haystack Gözlemevi'nden bir ekibin destek verdiği projenin liderliğini yapan Bouman'ın, dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan imajı mümkün kılan algoritma üzerinde üç yıl önce çalışmaya başladığı belirtildi.
Katie Bouman with the huge stack of hard drives used for #EHTblackhole image data https://t.co/cRfSMiHSe8 pic.twitter.com/0EYJ7ILOZw— Paul Coxon (@paulcoxon) 10 Nisan 2019
EKİPTE BİR TÜRK DE VAR: FERYAL ÖZEL
Olay Ufku Teleskobu (EHT) projesinde çalışan 200'den fazla bilim insanı arasında bir Türk de yer alıyor.
Washington Post'un haberine göre, EHT bilim konseyinin üyesi olan, Arizona Üniversitesi'nde görevli astrofizikçi Feryal Özel, kara delik fotoğrafını, kariyerinin en önemli gelişmesi olarak nitelendirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)