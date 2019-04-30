‘Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek’

Bu tür kayıpların yaşanmaması için hastane yöneticilerinden hasta yakınlarına kadar herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Bu konuda bilinç oluşturmak için her tek yılda bir eğitim programı yapıyoruz. Amacımız, hastane enfeksiyonları gibi önemli bir konuda çalışanları, teknik destek sağlayanları, araç ve ilaç üretenleri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak" diye konuştu.
Serhat Ünal, hastane enfeksiyon kontrolünün dirençle mücadelede en önemli yöntemlerden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısı, kanserden ölenlerin sayısını geçecek. Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım. Bu bir takım işi. Hekim, hastane enfeksiyon kontrol hemşirelerimiz, hastane idarecilerimiz, hasta sahipleri, hastalar, hep birlikte mücadele vermeliyiz. Her yıl önemli değişiklikler oluyor. Onları takip edebilmek için bir araya gelip şapkamızı önümüze koyup, bildiklerimizi birbirimizle değiştirerek neler yapacağımızı konuşmamız lazım. Çorum'daki bu eğitim programında da bunu değerlendireceğiz."
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