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15:30 03 Mayıs 2019
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    AIDS'le mücadelede çığır açan araştırma: Tedavi virüsün bulaşmasını engelledi

    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
    Bilim
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    Avrupa’da sekiz yıl boyunca partnerlerden birisi AIDS tedavisi gören 1000 erkek çiftle bir araştırma yapıldı. Bulgulara göre, HIV taşıyıcılarının partnerlerine hastalığı cinsel yolla bulaştırmasının önüne geçildi.

    AIDS-HIV
    © AFP 2019 /
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    Yıllardır devam eden AIDS ile mücadele araştırmalarında bilim insanları çığır açan bir buluşa imza atmış olabilir.

    Avrupa’da sekiz yıl süren araştırmaya, partnerlerden birinin HIV taşıyıcısı olduğu ve antiretroviral tedavi gördüğü 1000 erkek çift katıldı. Araştırmanın sonunda tedavi gören HIV taşıyıcısı erkeklerin, prezervatif olmadan girilen cinsel ilişkinin ardından HIV negatif olan partnerlerine hastalığı bulaştırmadığı tespit edildi. Araştırmanın sonuçları dünyaca ünlü Lancet dergisinde yayımlandı.

    472 VAKA ENGELLENDİ, 15 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ AMA...

    Araştırmacılara göre, antiretroviral tedavi sayesinde sekiz yıl boyunca olası 472 bulaşma vakasının önüne geçildi.

    Çalışma boyunca 15 erkeğin HIV’den etkilendiği görüldü. Ancak bu kişilerin de hastalığı partnerlerinden değil, tedavi görmeyen AIDS hastalarından kaptığı DNA testleriyle ortaya kondu.

    AIDS
    © AP Photo / Aijaz Rahi
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    Bilim insanlarına göre araştırma, HIV virüsünün artık tespit edilemeyecek seviyelere düşmesi için tedavi gören hastaların, artık cinsel ilişki yoluyla hastalığı partnerine geçiremeyeceğini kanıtlıyor.

    'YAYILMASI ENGELLENİYORSA, TAMAMEN YOK EDİLEBİLİR'

    Bulgular ayrıca, tedavi yoluyla HIV virüsünün yayılması engellenebilirse, günün birinde tamamen yok edilebileceğini de gösteriyor.

    Araştırmaya destek veren University College London’dan Profesör Alison Rodger, “Bulgular, gay çiftler için AIDS’in bulaşması riskinin tedaviyle sıfıra indiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. HIV’nin bulaşmasını önlersek salgına son verebileceğimiz anlamına geliyor, ayrıca HIV nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan pek çok insana da yardımcı olabileceğiz” dedi.

    SOSYAL FAKTÖRLER: 'TEDAVİYE ULAŞMAK HER ZAMAN KOLAY DEĞİL'

    В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
    © Sputnik / Sergei Veniavskiy
    HIV taşıyanların yüzde 75'i durumundan haberdar
    Bilim insanları kanıtların ardından sırada, tedavinin herkes için ulaşılabilir olmasına odaklandı.

    ABD’nin Kuzey Caroline eyaletindeki UNC Enstitüsü’nde ‘Küresel Sağlık ve Bulaşıcı Hastalıklar’ alanında çalışan Myron S Cohen, araştırma sonuçlarına dair Lancet dergisinde yazdığı yorumda da buna dikkat çekti. Cohen, HIV taşıma ihtimali olan herkesin test yaptırmaya ve tedavi görmeye teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

    Ancak handikaplara da dikkat çeken Cohen, “HIV taşıyıcıları için test yaptırmak ve tedaviye ulaşmak her zaman o kadar kolay olmuyor. Ayrıca korku, damgalanma endişesi, homofobi ve diğer sosyal faktörler HIV tedavisini tehlikeye atmaya devam ediyor” dedi.

    Güney Afrika'nın Durban kentinde Temmuz 2016'da 21. Dünya Aids Konferansı düzenlendi.
    © AP Photo /
    'Apartheid rejimiyle bağlantılı milisler, Güney Afrika'da siyahları yok etmek için sahte aşı kampanyasıyla AIDS yaydı'
    İlk evrelerde hastalığın teşhisinin de zor olduğunu söyleyen Cohen, bu faktörün de önleyici tedaviyi zorlaştırdığını vurguladı.

    YENİ VAKALARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

    Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar da tedavinin çiftleri koruduğunu ortaya koyuyordu. Ancak bu araştırma kanıtları ortaya koyması bakımından bilim dünyasında ilgiyle karşılandı.

    Hastalığın 1980'lerde yayılmaya başlamasından beri dünya çapında 77 milyondan fazla insan HIV taşıyıcısı oldu. Taşıyıcıların yaklaşık yarısı (35 milyon) AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Verilere göre, 2017 yılında dünya çapında 40 milyon insan HIV taşıyıcısıydı.

    Ancak son veriler, test yaptırmanın önemini de ortaya koyuyor. Buna göre, 2017’de AIDS tanısı koyulan yeni vakalar bir önceki yıla göre yüzde 17 düştü. 2016 yılında da bu oran, bir önceki yıla göre yüzde 28 düşüktü.  

     

    Etiketler:
    antiretroviral, araştırma, Lancet dergisi, bulaşma, hastalık, Cinsel ilişki, gay, partner, Avrupa, taşıyıcı, tedavi, virüs, HIV, AIDS
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