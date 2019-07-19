İş görüşmelerini yapay zekalı robot yapmaya başladı

Dünya Ekonomik Forumu’nun resmi sitesindeki habere göre, Tengai, İsveç’in Upplands-Bro Belediyesi’ndeki iş başvurularında kullanılmaya başlandı. Belediyede personel şefi olarak çalışan Havva İlhan, basına yaptığı açıklamada, işe alım sürecinde adayların hobileri, aile ilişkileri ya da iş içeriğiyle ilgili olmayan hiçbir şeyle ilgilenmediklerini belirterek sadece adayların yetenek ve becerilerine odaklandıklarını söyledi.
İlhan ayrıca, belediyede CV olmadan işe alım ve isimsiz başvuru süreci üzerinde çalıştıklarını da aktardı.
NASIL ÇALIŞIYOR?
İnsan kafası şeklindeki ekranın üzerine mat bir maske yerleştirilerek kullanılıyor. Yüz görüntüsü bu maskeye yansıtılıyor. Vücutsuz büst birçok farklı kişilik elde edebiliyor.
Tengai’nin yakın gelecekte iş görüşmelerinde adaylarla ön yargısız mülakat yapılabilmesini desteklemesi açısından bir örnek oluşturması bekleniyor
Tarafsız iş görüşmeleri yapmak için tasarlanan dünyanın ilk robot Tengai, mart ayında İsveçli işverenler tarafından test edilmeye başlanmıştı.
"So, did you have any trouble getting here today?" Fascinating insight into how AI could even transform the way we interview - BBC News - Meet Tengai, the job interview robot who won't judge you https://t.co/BAjgiAu9Ax— QUB EPS (@QubEps) March 20, 2019
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