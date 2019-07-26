Kırmızı şarap, insanlı uzay görevlerinin daha uzun sürmesini sağlayacak

Yeni yapılan bir araştırma, kırmızı şarabın içinde bulunan bir maddenin astronotlara görev sırasında yardımcı edebileceğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre şarap içinde bulunan bu madde, uzayda uzun süre vakit geçiren astronotların kas kütlelerini korumasını sağlayacak.

Beth Israel Deaconess isimli tıp merkezi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kırmızı şarabın içinde bulunan doğal bir bileşenin düşük yer çekimine sahip bölgelerde kas kütlesini ve kuvvetini korumaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Bileşenin isminin ise 'resveratrol' olduğu belirtildi.

NASA tarafından finanse edilen çalışmanın baş isimlerinden Dr. Marie Mortreux, araştırmanın nasıl yapıldığını anlattı.

Webtekno'nun aktardığına göre, deney sırasında kullanılan fareleri iki gruba ayıran ekip, bu gruplardan bir tanesine her gün düzenli olarak belirli dozlarda saflaştırılmış trans-resveratrol takviyesi yaptı. Deneyin sonunda, takviye alan farelerin takviye almayan farelere göre ön ve arka pençelerinin kavrama kuvvetinin daha fazla olduğu gözlemlendi.

Tüm bunların yanında resveratrol bileşeninin miyofiber boyutunu arttırdığı ve kas mimarisini koruduğu da ortaya konmuş oldu.

Uzun vadeli uzay yolculuklarının insan vücuduna etkileri, şimdilik yalnızca varsayımlardan ibaret. Elbette konuyla ilgili veri toplama amacıyla bazı çalışmalar yapılıyor ancak bu çalışmalar, alçak yörüngede gerçekleştirildiği için gerçek bir uzay yolculuğu niteliği taşımıyor. Bu konuda en sağlıklı veriler, bir yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan iki astronottan toplandı. Her şeye rağmen bu veriler de sonuç çıkarmak için yeterli değil.

Şimdiye kadar uzay yolculuğunun insan vücuduna etkileriyle ilgili en çarpıcı örneklerinden biri, soleus kasıyla ilgili. İnsanların bacaklarında bulunan soleus kası uzayda geçirilen üç hafta sonucunda üçte bir oranında küçülme yaşıyor.