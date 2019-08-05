BAE, UUİ'ye yollayacağı ilk astronotunun nelerle besleneceğini gösterdi

BAE'nni ilk astronotu Hazza Mansuri’nin, Rus kozmonot Oleg Skripoçka ve ABD’li astronot Jessica Meir ile birlikte, 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracı ile UUİ’ye gitmesi planlanıyor.

BAE’li astronot, uzayda 8 gün kalacak ve Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile birlikte 3 Ekim’de Soyuz MS-12 ile Dünya’ya dönecek.

Muhammed Bin Raşid Uzay Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mansouri’nin dublörü Sultan Neyadi ile birlikte yemeklerin tadına baktığı görülüyor. Yemekler arasında, tavuk etinden yapılan madruba, sebzeli kuzu kızartma olan saluna ve omletli erişte olan balalit yer alıyor.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 5, 2019

Daha önce kozmonotlar için gıda üretimi yapan Rusya Uzay Gıda Laboratuvarı’nın, BAE’li astronot için helal gıda üreteceği bildirilmişti.