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18:09 09 Ağustos 2019
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    Etiyopya-Bale Dağları

    Etiyopya'da insanoğlunun yüksekte kurduğu en eski yaşam alanı keşfedildi

    © Fotoğraf : G. Ossendorf
    Bilim
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    Arkeologlar, Etiyopya dağlarında yaklaşık 30 bin yıl önce avcıların yaşadığına ilişkin bulgulara ulaştı.

    © Fotoğraf : Jean-Bernard Caron / Royal Ontario Museum
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    Science dergisinde yayımlanan ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda arkeoloğun katkıda bulunduğu bir araştırmaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Bale Dağları'nda yaklaşık 30 bin yıl önce avcılar yaşıyordu. 

    Şimdiye kadar bu yükseltideki en eski yaşam alanı olan bölgede avcıların obsidiyen taşından yapılmış bazı araçları kullandığı ve kemirgenleri avladığı anlaşıldı. 

    Bölgede bulunanlar arasında insan yapımı çeşitli eşyaların yanı sıra hayvan kemikleri de yer alıyor.

    Bilim insanları, 31 bin ila 47 bin yıl öncesinde bölgenin defalarca mesken olarak kullanıldığını keşfederken, sakinlerin burada kalıcı olarak yaşayıp yaşamadığı netlik kazanmadı. 

    Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bu yıl başında yaklaşık 4 bin 600 metre yükseklikte en az 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağara yerleşkesi bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Etiyopya, avcı, Arkeolog
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