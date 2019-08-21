Uydu görüntüleri sayesinde, depremler önceden tahmin edilebilecek

Rus ve ABD’li bilim insanları deprem bölgelerinde söz konusu felaket yaşanmadan önce ortaya çıkan değişimleri uydu ile izleyerek, olası deprem riskleri konusunda insanları uyaran otomatik bir ‘deprem tahmin sistemi’ geliştirdi.

Rus ve ABD’li bilim insanları, uydu görüntülerini baz alarak otomatik bir ‘deprem tahmin sistemi’ kurdu.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü baş araştırmacısı Sergey Pulinets’in aktardığına göre depremlerin gerçekleşeceği bölgelerde ortaya çıkan sıra dışı iyonosferik anormaliler, 1980 yılında ilk kez Sovyet bilim insanları tarafından Intercosmos-19 uydusunun verilerinin incelenmesiyle fark edilmişti.

Söz konusu anomalilerin kural gereği, bir doğal felaket yaşanmadan birkaç gün önce gözlemlendiği, yeryüzünde elektron derişiminde artış ve azalış gibi pozitif ve negatif etkiler biçiminde kendilerini belli ettikleri de biliniyor.

Bunun bilincinde olan Rus ve ABD’li bilim insanları da uydu üzerinden sismik aktiviteler gözlemlenen bölgelerdeki termal anormallikleri kaydetmeye başladılar. Söz konusu değişimler yeryüzünden bulutlara kadar pek çok farklı yükseklikte gözlemlenebiliyordu.

‘SİSTEM İLE ELDE EDİLEN VERİLERİN ANALİZİ İÇİN ŞU AN DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BULUNMAYAN BİR BİRİME GEREKSİNİM VAR’

Bu araştırmalar sonrasında ise, ‘deprem tahmin sistemi’ adı verilen fiziksel bir model ortaya koyabildiler.

Ancak Sputnik’e yaptığı açıklamalarda Pulinets, bu sistem ile elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için ise ‘henüz dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmayan ayrı bir birime ihtiyaç olduğunu’ söylüyor.