Türkiye ile Almanya yapay zekada işbirliği yapacak

Türkiye ile Almanya yapay zeka alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.
DW Türkçe'nin haberine göre Altmaier, yapay zeka alandaki işbirliğinin makina sanayisi, elektroteknik ve lojistik sektörlerini kapsayacağını kaydetti.
Altmaier Berlin'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekanın mevcut çalışma yöntemlerini kökten değiştireceğini belirterek, şimdiden katma değer sağlamaya başladığını ifade etti.
Ekonomideki dijital dönüşüm için uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yapan Altmaier, bu bağlamda Alman hükümetinin üç milyar euro araştırma ve geliştirme bütçesi ayırdığını söyledi.
AVRUPA'DA VERİ TABANI OLUŞTURULACAK
Yapay zekanın sürücüsüz otomobiller veya endüstride kullanıldığını ifade eden Alman bakan, "Kullanım alanlarıyla ilgili büyük potansiyeller mevcut. Ancak uluslararası rekabet büyük" diye konuştu. Altmaier, bu bağlamda Avrupa'da bir veri tabanı oluşturulması için girişim başlatacağını da sözlerine ekledi.
TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü oluşturmak istediklerini belirten Varank, "Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek" diye konuştu.
Yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini de anlatan Varank, "Dijital teknolojileri geliştiren firmaların, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek olarak bu alandaki yatırımların sayısını artırıyoruz" dedi.
Varank ayrıca Bilim İnsanı Destek Programları ile yapay zeka ve ilgili alanlarda burslar verdiklerini kaydetti.
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