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16:34 22 Ağustos 2019
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    Türkiye ile Almanya yapay zekada işbirliği yapacak

    © AA / Raşid Necati Aslım
    Bilim
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    Berlin'de düzenlenen Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferası'nda iki ülkenin yapay zeka araştırmaları alanında yoğun işbirliğine gidecekleri açıklandı.

    Türkiye ile Almanya yapay zeka alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

    © AA /
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    Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferası'nda konuşan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, iki ülkenin yapay zeka alanında yoğun bir işbirliğine gideceğini söyledi.

    DW Türkçe'nin haberine göre Altmaier, yapay zeka alandaki işbirliğinin makina sanayisi, elektroteknik ve lojistik sektörlerini kapsayacağını kaydetti. 

    Altmaier Berlin'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekanın mevcut çalışma yöntemlerini kökten değiştireceğini belirterek, şimdiden katma değer sağlamaya başladığını ifade etti.

    Ekonomideki dijital dönüşüm için uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yapan Altmaier, bu bağlamda Alman hükümetinin üç milyar euro araştırma ve geliştirme bütçesi ayırdığını söyledi.

    AVRUPA'DA VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

    Yapay zekanın sürücüsüz otomobiller veya endüstride kullanıldığını ifade eden Alman bakan, "Kullanım alanlarıyla ilgili büyük potansiyeller mevcut. Ancak uluslararası rekabet büyük" diye konuştu. Altmaier, bu bağlamda Avrupa'da bir veri tabanı oluşturulması için girişim başlatacağını da sözlerine ekledi.

    Yapay zeka
    © AA /
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye ile Almanya arasında yakın ekonomik ilişkilerin bulunduğuna işaret ederek, "Artık bu ilişkiler daha farklı bir düzeye çıkacak" dedi.

    TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü oluşturmak istediklerini belirten Varank, "Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek" diye konuştu.

    Yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini de anlatan Varank, "Dijital teknolojileri geliştiren firmaların, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek olarak bu alandaki yatırımların sayısını artırıyoruz" dedi.

    Varank ayrıca Bilim İnsanı Destek Programları ile yapay zeka ve ilgili alanlarda burslar verdiklerini kaydetti.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Avrupa, Otomobil, Berlin, Peter Altmaier, Mustafa Varank, Yapay zeka, Almanya, Türkiye
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