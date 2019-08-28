Yapay zeka hangi filmlerin gişe yapacağını tahmin edebilecek

Geleceği görmeye bir adım daha yaklaşan yapay zeka, okuduğu özetten filmin gişede başarılı olup olmayacağını anlayabilecek.

Bilim insanlarının üzerine çalıştıkları yeni bir algoritma sayesinde yapay zeka, filmlerin gişede başarılı olup olmayacağını tahmin edebilecek.

Algoritma, henüz film çekilmeye başlanmadan önce yapımcıların projeyle ilgili fikir sahibi olmalarını sağlayacak.

Araştırmacılar algoritmayı test etmek üzere dünyanın dört bir yanından toplam 42 bin 306 filmin, çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia’da yer alan özetlerinden yararlandı.

‘MUTLU SON’ BAŞARI GETİRMİYOR

Yapay zeka bu özetleri cümlelere bölerek her birini ‘duygu analizi’ yöntemiyle test etti. Cümleler bu bakımdan olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilerek puanlandı.

Farklı duygular barındıran filmlerin gişede daha başarılı oldukları görüldü. Duygusal dalgalanma yaratmayan, izleyiciye verdiği duygu açısından tekdüze olan filmlerin ise gişede kötü performans sergiledikleri tespit edildi.

Yapay zekanın incelemesi, mutlu başlayıp mutlu biten filmlerin değil, duyguları sık sık değiştiren eserlerin daha çok izleyici çektiklerini ortaya koydu. Puanlama sistemi bu tespit üzerinden oluşturuldu.

Yapay zeka hangi filmlerin izleyiciyi sinema salonlarına çekebileceğini tahmin etse de araştırmacılar daha doğru sonuçlar için algoritmanın geliştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.