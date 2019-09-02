'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'

Kullanıcıların beğeni rakamlarına gereğinden fazla dikkat etmesinin Facebook'u da harekete geçirdiği ileri sürüldü. İddiaya göre platform, yakın zamanda Instagram gibi beğeni sayılarını kaldırabilir.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in, kullanıcıların gereksiz bir rekabete kapılmasını ve paylaşımlarını beğeni sayısı için yapmalarını önlemek adına beğeni sayılarını gizleme yoluna gidebileceği iddia edildi.

Bilindiği üzere yine Facebook’un sahip olduğu Instagram’da bu özellik, birkaç aydır Brezilya ve Kanada gibi ülkelerde test ediliyor.

WebTekno'da yer alan haberde söz konusu değişiklikle ilgili olarak "Bu uygulamada ana sayfanızdaki gönderileri sadece yakın arkadaşlarınızdan hangilerinin beğendiğini görebiliyorsunuz" dendi.

Haberin devamında şunlara yer verildi:

"En başında bu projenin Instagram’da uygulamaya geçirilme sebebi, insanların yeterince beğeni almadığı için kendini özgüvensiz hissetmesi ve bunun kişinin karakterini etkiliyor olması idi. Görünüşe göre Mark Zuckerberg, bu sistemin Facebook’da da olması gerektiğini düşünüyor.

Facebook’da bu sistemin uygulanması şu an için hâlâ onaylanma aşamasında. Henüz kesin uygulanıp uygulanmayacağına dair net bir bilgi yok. Uygulama hayata geçirilirse aynı Instagram’da olduğu gibi burada da pozitif sonuçlar doğurabilir.

Beğeni sayılarını kaldırmak, günümüz problemlerinden olan "yeterince beğeni almama" problemini bir nebze de olsa azaltabilir zira bu uğurda insanlar, birçok farklılık yapabiliyorlar. Bu yüzden Facebook şirketinin bu hamlesi, kullanıcılarına değer verdiğini gösteriyor. Ayrıca bu hamle, şirketin üzerindeki "veri hırsızı" damgasını da bir nebze hafifletebilir.

Beğeni sayılarının insanlar üzerindeki psikolojik etkisi, daha önce birçok araştırmaya konu olmuş ve araştırmacılar, sosyal medya platformlarının beğeni sayılarının gizlenmesi gerektiği fikrini ortaya atmışlardı.

Zuckerberg ve ekibi de bu araştırmaları dikkate almışa benziyor ki iki platformda da bu uygulamayı hayata geçirmek istiyor. Beğeni sayılarının kalıcı olarak gizlenip gizlenmeyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz."