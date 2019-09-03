Rusya’da dünyanın en nadir minerallerinden karletonit çözeltisi keşfedildi

Dünyanın en nadir minerallerinden birisi olan karletonitin en geniş alana yayılmış çözeltisi, Rusya’da keşfedildi.

Dünyada yalnızca bir ya da iki yerde rastlanılabildiği düşünülen bu silikat minerali daha önce Kanada’da da bulunmuş, ancak izi kaybedilmişti. Söz konusu gök mavisi çözelti, mücevher sektöründeki fiyatları alt üst edebilecek nitelikte.

Dünyanın en nadir minerallerinden olan ‘karletonit’ çözeltisi, bugüne dek yalnızca Kanada’nın Québec bölgesindeki Mont-Saint-Hilaire ilçesinde görülmüş ancak sonradan kaybedilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Vinogradov Jeokimya Enstitüsü ve Irkutsk Ulusal Araştırmalar Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları ise, Yakutistan, İrkutsk ve Transbaykal sınırındaki Moğolistan’a bağlı Mörön şehrinde ‘fluoro-carletonite’ olarak bilinen bu oldukça nadir mineralin benzersiz bir çözeltisini keşfetti.

Jeokimya ve mineraloji alanında çalışmalar yürüten Yekaterina Kaneva, “Beraber çalıştığımız bilim insanları, gezegenimizin yalnızca bir ya da iki noktasında rastlanılabilen, pek çok zaman da mikroskobik ölçekte gözlemlenen ve oldukça ileri teknoloji ekipmanlarla tespit edilebilen oldukça nadir bir mineral çözeltisi keşfetti” dedi.

Kaneva, “Eğer söz konusu mineral piyasaya sunulursa, mücevherat sektöründe oldukça büyük bir popülariteye sahip olacağından şüphe yok. Zira oldukça sınırlı olan bu kaynağa gösterilecek talep çok fazla olacak ve dolayısıyla fiyatlar yükselecek. Nadir maden arayışında olan kuyumcular, şimdiden bizimle iletişime geçip söz konusu mineralin bir örneğini satın alıp alamayacaklarını soruyorlar” açıklamasını yaptı.

Karletonit, çoğunlukla mücevher olarak kullanılan ve oldukça nadir bulunan bir silikat minerali. Sibirya’da iki yıl önce keşfedilen bu gök mavisi çözelti, tespit çalışmalarının tamamlanması için laboratuvara gönderildi. Yapılan incelemeler sonucu söz konusu çözeltinin gerçekten bir karletonite ait olduğu görüldü ve ‘fluoro-carletonite’ adı verildi. Yapılan araştırmaların raporu, Jeokimya Enstitüsü’nün ‘Science in Siberia’ isimli internet sitesinde yayınlandı.