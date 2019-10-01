WhatsApp, eski model akıllı telefonlarda hizmet vermeyecek

WhatsApp isimli anlık mesajlaşma uygulaması, 1 Şubat 2020’den itibaren güncel olmayan işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlarda hizmet vermeyi kesecek. WhatsApp’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, kısıtlama, Android 2.3.7 ve iOS 8 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonları kapsayacak.
Uygulama, gün geçtikçe bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Sohbet esnasında küçük bir pencereden video izleyebilmek, ‘GIF’ göndermek ve parmak iziyle kimlik doğrulamak gibi özellikler; eski model akıllı telefonların RAM ve işletim sistemleri tarafından karşılanamıyor.
Geliştiriciler, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların Android 4.0.3 ve iOS 9 ya da daha güncel yazılımları kullanmaları kullanmalarını önerdi.
Günümüzde WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Şubat 2018’de yayınlanan verilere göre, uygulamanın 1.5 milyardan fazla kullanıcısı mevcut.
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