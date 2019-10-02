Evrimin en eski kanıtı olabilir: Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkeleninkine benzer kaslar keşfedildi

Bilim insanları, bebeklerin ana rahmindeyken sürüngenlerdekine benzeyen kaslara sahip olduğunu ancak doğumla birlikte kaybettiklerini iddia etti. Bunun, evrim sürecinin insanlardaki en eski kanıtlarından biri olduğuna inanılıyor.

‘Development’ adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, üç boyutlu tıbbi taramalarda 7 ile 13 haftalık doğmamış fetüslerin ve embriyoların uzuvlarında kertenkeleleri andıran ilave kaslar bulundu.

Bu kaslar sonradan yok olurken, bu sürecin, insanların başparmaklarında diğer parmaklara göre fazladan bir kas bulunmasıyla bir ilgisi olabileceği düşünülüyor.

Ancak söz konusu kaslar nadiren de olsa bazı embriyolarda yok olmuyor ve normalden farklı ellere sahip olan bebeklerin doğmasına yol açıyor.

Tiny 'Lizard-Like' Muscles Found in Developing Embryos Vanish Before Birth https://t.co/JfDFIODpfy pic.twitter.com/wXRsi5qFwk — Live Science (@LiveScience) October 1, 2019

250 MİLYON YILDIR MEMELİLERDE GÖRÜLMÜYOR

Bilim insanları bu kasların, 250 milyon yıl önce kertenkelelerden evrilen atalarımızdan beri memelilerde bulunmadığını belirtiyor.

Araştırmacılar, elde saptanan bu kasların insanlarda görülen evrimin en eski kalıntılarından biri olduğuna inanıyor.

Araştırmayı yürüten ABD'deki Howard Üniversitesi'nden Dr. Rui Diogo, "Evrim sürecinde bu kaslara olan ihtiyacımızı kaybettik" diyor.

Ancak bu durumun her zaman bir ‘avantaj’ olmadığına dikkat çeken Diogo, “Kaybettiklerimiz, bizi daha iyi ya da daha gelişmiş yapmıyor. Aslında bizleri ‘süper insan’ yapabilecek şeyleri de kaybediyoruz” diye konuşuyor.

Bu kaslar artık insanlarda görülmese bile maymun gibi ortak atadan gelindiğine inanılan türlerde bulunuyor. Bu da onların neden daha iyi tırmandıklarını ya da ayaklarıyla bir nesneyi kontrol edebildiklerini açıklıyor.

İŞLEVSİZ ÇOK ORGAN VAR VAR AMA…

İnsanlarda, daha önce işlevi olan fakat evrim nedeniyle artık ihtiyaç duyulmasa da henüz tam olarak kaybolmamış kuyruksokumu, apandisit ve yirmi yaş dişleri gibi organlar bulunuyor.

Ancak kertenkele kaslarının bu işlevsiz organlara kıyasla çok daha kayda değer bir evrim kalıntısı olduğu belirtiliyor.

Rui Diogo, "Şimdi benim için önemli olan soru şu: (Bedenimizde) Başka neleri kaybettik? Fetüslerin yalnızca el ve ayak kasları değil tüm bedenleri incelendiğinde başka neler göreceğiz? Bunların oluşmasını ve yok olmasını ne sağlıyor?" ifadelerini kullanıyor.

Nitekim bilim insanları bu noktadan hareketle fetüslerin tüm vücudunu incelemeyi düşünüyor.