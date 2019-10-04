Dış iskelet yardımıyla 4 yıl sonra yeniden yürüdü: 'Ay'daki ilk insan olmak gibi' dedi

Geçirdiği kazanın ardından felç kalan Fransız bir hasta, beyin tarafından kontrol edilen mekanik bir dış iskelet (exoskeleton) yardımıyla tekrar yürüdü. İlk adımlarını atan Thibault, ‘Ay’a ayak basan ilk kişi’ gibi hissettiğini söyledi.

Lyon’da yaşayan ve soyadı açıklanmayan 28 yaşındaki Thibault, Grenoble Alpleri Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda dört yıl sonra mekanik dış iskelet aracılığıyla tekrar yürümeyi başardı.

AFP’ye açıklama yapan Thibault, “Benim durumumda olduğunuzda, vücudunuzla bir şey yapamadığınızda… Beynimle bir şey yapabilmeyi istedim. Yarın dış iskeletimle eve gidemem ama yürüyebileceğim bir noktaya geldim. İstediğim zaman yürüyorum, istediğimde duruyorum” dedi.

Bu aşamaya gelmeden önce Thibault aylarca, beyin sinyallerini yönetmek için deneme yaptı, video oyununa benzeyen bir avatar sistemle dış iskeleti yönetecek becerileri kazanmaya çalıştı. Thibault, bu süreci ‘en doğal hareketleri en baştan yeniden öğrenmek’ diye tanımladı.

Thibault, ilk adımlarını “Ay’a çıkan ilk insan olmak gibi” diye niteledi.

© AFP 2019 / HO Geçirdiği kazanın ardından dört yıldır felçli olan Thibault, aylarca beyin sinyallerini yönetmek için deneme yaptı.

Bilim insanları, bu teknolojinin komple felç yaşayan kişiler için dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme olduğunu söyledi.

Denemeyi gerçekleştiren doktorlar söz konusu dış iskeletin halka açılması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti, ancak hastaların anatomisini ve yaşam kalitesini geliştirme potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Thibault, dört yıl önce bir bardayken, 12 metre yükseklikteki balkondan düşmüştü. Omuriliği zedelenen Thibault’nun omuzlarından aşağısı felç kalmıştı. İki yıl hastanede kalan Thibault, 2017 yılında biyomedikal araştırma şirketi Clinatec tarafından desteklenen bu araştırmaya katılmıştı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu teknolojinin hayata geçirilmesi için öncelikle Thibault’nun beyninde hareketi yöneten bölüme iki implant yerleştirildi.

© AFP 2019 / HO Dış iskeleti kullanabilmesi için Thibault’nun beyninde hareketi yöneten bölüme iki implant yerleştirildi.

Her bir implanttaki 64 elektrot beyin aktivitelerini okuyarak talimatları bilgisayara aktarıyor. Komplike bir bilgisayar yazılımı beyin dalgalrını okuyor ve onları dış iskeleri kontrol edecek talimatlara çeviriyor. Bu esnada Thibault’nun dış iskelete bağlı kalması gerekiyor.

Yürümeyi düşündüğü andan, bu, bacaklarını hareket ettirecek bir talimatlar zincirini harekete geçiriyor. Thibault, bu aşamada İki kolunu da kullanabiliyor.