Bilim insanları, orman yangınlarını önleyebilecek sprey geliştirdi

Independent Türkçe'nin haberine göre suya dayanıklı bu madde, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, geleneksel yangın geciktiricileri ortadan kaldırabilen kötü hava koşullarına bile dayanıyor.

Üstelik sonunda, zararsız bir şekilde toprağa karışacak şekilde tasarlandı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Eric Appel, “Bu, orman yangınlarıyla mücadeleyi reaktif olmaktan çıkarıp daha proaktif hale getirme potansiyeline sahip. Bu yeni malzemelerin, insan hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumak için yüksek riskli bölgeleri belirlemeye ve iyileştirmeye kapı açmasını umuyoruz'' dedi.

Bu yeni teknoloji, yaklaşık bir buçuk santimlik yağıştan sonra bile bitki örtüsünün üzerinde kalabilen, selüloz bazlı bir sıvı. Bilim insanları, bu sıvının gıda, ilaç ve tarım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve toksik olmayan malzemeler içerdiğini söylüyor.

Araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciens'ta yayımlanan makalede "Bu malzemeler, kolay ve ölçeklenebilir bir üretim süreciyle biyolojik olarak parçalanabilen ve toksik olmayan başlangıç malzemelerinden üretilmiştir" diye yazdı.

'UÇAK ARACILIĞIYLA PÜSKÜRTÜLEBİLİR'

Bilim insanları, jele benzeyen sıvının standart tarımsal ekipmanlar veya bir uçak aracılığıyla püskürtülebileceğini söylüyor.

İtfaiye ekipleri halihazırda yangın söndürücüler ve su taşıyan jeller gibi geciktiriciler kullanıyor ama su buharlaşınca bunların da etkisi kalmıyor. Normal yangın koşullarında buharlaşma, bir saatten az bir sürede gerçekleşiyor.

Çalışmanın başyazarı, Stanford Üniversitesi doktora öğrencisi Anthony Yu, “Bir bölgeye önlem olarak bundan 20 bin galon koyabilirsiniz ya da yangın başladıktan sonra geleneksel formülasyondan bir milyon galon kullanmak zorunda kalırsınız” dedi.

Sıcak ve kurak hava koşulları orman yangınlarını daha yoğun hale getiriyor. Son iki yılda, Kaliforniya'da bugüne kadarki en yıkıcı 20 orman yangınından 8'i meydana geldi ve 3 milyar dolardan (yaklaşık 17 milyar 500 bin TL) fazla zarara yol açtı. Bu, tüm zamanların en büyük zararı oldu.

'YÖNTEM, DAHA ETKİLİ VE DAHA AZ MASRAFLI'

Araştırmaya göre yangınların başlamasını engellemek, mevcut seçeneklerden daha etkili ve daha az masraflı.

Bazı orman yangınları sağlıklı orman ekolojisi için kritik öneme sahip. Ama ABD'deki yangınların yüzde 85'ine insan faaliyetleri neden oluyor. Bu yangınlar çoğunlukla yol kenarları, kamp alanları ve yakınlarındaki uzak elektrik hatları gibi işlek noktalarda görülüyor.

Araştırmacılar, son 10 yılda Kaliforniya'da gerçekleşen 300 bin 624 orman yangınının yaklaşık yüzde 84'ünün yüksek riskli bölgelerde meydana geldiğini belirtti.

Yazdıkları makalede araştırmacılar, “Bu veriler, bu yüksek riskli bölgelerin, tutuşmaya karşı sezon boyunca koruma sağlayan geciktirici formülasyonlarla korunmasının, orman yangınlarının görülme sıklığını ve şiddetini büyük ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Bilim insanları şimdi bu yeni materyali California Ulaştırma Bakanlığı ve CalFire'la (Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Bakanlığı) birlikte test ediyor.