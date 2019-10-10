SpaceX, Noca-C uzay aracını 2021'de Ay'a fırlatacak

Intuitive Machines tarafından geliştirilen ve Ay yüzeyine iniş yapma görevinde kullanılacak olan Nova-C uzay aracının 2021 yılında Ay’a fırlatılacağı açıklandı. Fırlatma, SpaceX'e ait olan Falcon 9 roketiyle yapılacak.

2021’de Ay görevine başlaması tahmin edilen Nova-C uzay aracı aslında SpaceX’e ait bir araç değil ve Intuitive Machines tarafından NASA için üretilmiş bir iniş aracı. İki şirket, bu aracın üretiminden Ay’a kadar olacak yolculuğunda NASA’nın Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) kapsamında iş birliği yapıyor ve NASA için çalışıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Nova-C uzay aracı, Artemis programının bir parçası olan Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) misyonu kapsamında 2021 yılında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak ve Ay’a doğru yolculuğa çıkacak.

İniş aracının görevi ise NASA tarafından tedarik edilen bilim araştırmalarını yürütecek ve Ay yüzeyinde ileri teknolojileri gösterecek olan teknolojileri Ay’a ulaştırmak olacak.

Houston Teksas merkezli bir özel Amerikan şirketi olan Intuitive Machines, aslında eski NASA çalışanları tarafından kurulan bir şirket. Şirketin kurucuları ise 2013 yılında devlet hizmetinden ayrılan Steve Altemus, Kam Ghaffarian ve Tim Crain’den oluşuyor. NASA’nın çekirdek kadrosunu oluşturan bu isimler, yeni kurdukları şirkette endüstriyel sistemler, dronlar, uzay araçları ve uzay giysisi modelleme ve simülasyon hizmetleri için özerk sistemler sağlamayı hedefliyor.

NASA ile anlaşmalarının ardından şirketin ilk robotik uzay aracı olacak olan Nova-C uzay aracının ana motoru ve kontrol iticileri, sıvı oksijenle karıştırılmış metanı yakacak. Bu noktada yakıtın sıvı formda kalması içinse eksi 120 ila eksi 150 derece arasındaki sıcaklıkta depolanması gerekiyor.

Planlara göre Nova-C, NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Launch Complex 39A’da SpaceX’in Falcon 9 roketine fırlatılacak ve uydunun yüzeyine yaklaşık 100 kilogram ağırlığında bir yük taşıyacak.